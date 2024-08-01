投資者及理財教育委員會（投委會）宣布，證券及期貨事務監察委員會（證監會）非執行董事杜淦堃再度獲委任為投委會主席，為期兩年，任期由2024年8月1日起生效。
投委會是證監會的附屬機構，主席一職由證監會委任。
杜淦堃表示，深感榮幸再獲委任成為投委會主席。投委會的工作別具意義，致力透過教育及宣傳，加強香港的投資者及理財教育。多年來投委會推出嶄新的教育活動及計劃，推廣投資者及理財教育，冀進一步提升公眾的理財能力水平。他感謝投委會董事局、所有的持份者及投委會團隊的支持及努力，並期待與他們繼續攜手提升市民的財務健康。
投委會總經理李婉秋表示，投委會團隊很高與能繼續受益於杜淦堃的領導，精益求精，更進一步推動香港的投資者和理財教育。過去兩年在他的領導下，投委會在實踐其使命，即協助大眾掌握所需的知識、態度及技巧，從而作出有根據的投資及財務決定，取得重要進展。
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