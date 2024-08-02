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美10年債息跌穿4厘 金龍指數見逾半年低 道指跌幅3個月最大 收跌494點

美債息下降，2年息降幅3周最大，10年息跌穿4厘，伙2年息見半年低，3個月10年期債息倒掛近4個月最窄，金龍指數見逾半年低，美股向下，道指跌幅3個月最大。

美國製造業活動出現八個月來最大萎縮，初申失業救濟人數升至一年高位，交易員篤定聯儲局年內將減息三次。美國第二季度生產率增長超過預期，勞動力成本增速放緩，進一步證明通脹壓力減弱。英國央行在高度分歧的情况下減息25基點，央行未給出下一步行動指引，交易員押注今年再減息兩次。

個股方面，蘋果財季收入超預期，在華銷售仍低迷。英特爾收入展望令人失望，股價盤後重挫。亞馬遜季度盈利展望低於分析師預期，電商業務疲軟抵消了雲計算業務的強勁表現。亞馬遜盤後下跌，該公司對第三季度經營利潤的預測不及分析師平均預期。Moderna Inc.領跌標普500指數，跌幅達21%，此前該公司下調了對全年銷售額的展望。

道瓊斯工業平均指數收跌494點，跌幅1.22%，報40347點。標普500指數收跌75點，跌幅1.37%，報5446點。納斯達克綜合指數收跌405點，或2.31%，報17194點。

Caterpillar跌4.24%，報331.52美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累96點，而P&G升3.07%，報165.69元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報218.36元，跌1.67%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報170.76元，跌0.45%，亞馬遜(美：AMZN)收市報184.07元，跌1.55%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報497.74元，升4.82%，英偉達(美：NVDA)收市報109.21元，跌6.67%，微軟(美：MSFT)收市報417.11元，跌0.29%，Tesla (美：TSLA)收市報216.86元，跌6.55%。

歐洲STOXX 600指數收跌1.23%，報511點。德國DAX指數收跌2.3%，報18083點；法國CAC 40指數跌2.14%，報7370點；英國富時100指數收跌1.02%，報8283點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.36%，報5460點。

美國2年期債息曾跌最多2.81%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.9%。低見4.1379厘，是2月1日4.1324厘後最低。收市報4.1482厘，是1月15日後收市新低，當日報4.1441厘。連跌3日，累計跌0.2515厘，對上一次連跌3日是7月11日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月11日。

美國10年期債息曾跌最多1.66%，是7月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.65%。低見3.9627厘，是2月2日3.8648厘後最低。收市報3.976厘，是2月1日後收市新低，當日報3.8802厘。連跌6日，累計跌0.3078厘，對上一次連跌6日是2023年4月5日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是2023年4月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至16.822基點，是7月25日11.301基點後最窄。收市報17.629基點，是7月24日後收市最窄，當日報15.104基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至132.32基點，是3月13日133.288基點後最窄。收市報128.639基點，是3月11日後收市最窄，當日報130.97基點。連續6日收窄，累計25.374基點，對上一次連續6日是2023年4月5日。

金龍指數曾跌最多3.63%，是7月15日後最大跌幅，當日跌幅為3.68%。低見5444.64點，是1月22日5311.61點後最低。收市報5460.09點，是1月22日後收市新低，當日報5416.64點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是6月14日。

道指曾跌最多1.82%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見40098.57點，是7月25日39817.5點後最低。收市報40347.97點，是7月25日後收市新低，當日報39935.07點。第1日陰燭。

標指曾跌最多2.03%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為2.44%。低見5410.42點，是7月30日5401.7點後最低。收市報5446.68點，是7月30日後收市新低，當日報5436.44點。第1日陰燭。

納指曾跌最多3.11%，是7月24日後最大跌幅，當日跌幅為3.8%。低見17051.42點，是7月30日17015.38點後最低。收市報17194.14點，是7月30日後收市新低，當日報17147.42點。第1日陰燭。

 

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