個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.3%，折合報360.99元；阿里巴巴（9988）跌1.1%，折合報76.18元；美團（3690）跌0.79%，折合報107.22元；匯控（0005）跌5.95%，折合報66.36元；建行（0939）跌1.14%，折合報5.38元。

道期現跌0.385%；標期現跌0.47%；納期現跌0.72%。日本東證指數現跌4.04%；韓國KOSPI指數現跌2.64%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1.85%。

VIX指數隔晚升13.63%或2.23點，報18.59點。

紐油現升0.48%或0.37美元，報76.68美元；布油現升0.38%或0.31美元，報79.83美元；金價現升0.19%或4.67美元，報2450.93美元；LME 銅期貨隔晚跌1.86%或172.5美元，報9052.5美元。比特幣現升0.67%或437.56美元，報65131.59美元；美國10年期債息現跌0.67%或0.0267厘，報3.9493厘。

今日焦點股份可留意：

3公司最快今日公布業績，包括，亞洲水泥（0743）、國微控股（2239）、天安卓健（0383）。

比亞迪（1211）7月汽車銷售年增逾三成，純電動車跌3.5%。

蔚來（9866）7月交付2.05萬輛汽車，按月跌3%。

長城汽車（2333）7月銷量按年跌16%，海外銷量升41%。

理想汽車（2015）7月交付逾5萬架新車創月度新高。

吉利汽車（0175）7月銷量按年增13%，極氪升30%。

本港6月零售貨值跌9.7%勝預期，上半年跌6.6%。

新世界（0017）斥4億美元回購2筆美元債，計劃發行新債。

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