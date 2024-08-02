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蘋果第三季收入勝預期 在華銷售依然低迷

蘋果公布，截至6月29日的第三財季，收入增長5%至858億美元，高過市場預期的845億美元。在華銷售依然低迷。

蘋果第三財季每股純利1.40美元，高於市場預期的1.35美元。第三財季通常是蘋果最慢的季度之一，因為此時許多客戶都在等待秋季發布的新款iPhone。

收入和盈利雙雙創出第三財季最佳表現，但中國市場依然表現疲軟。該地區銷售下降6.5%至147億美元，低於市場預期的153億美元。

蘋果旗艦產品iPhone的銷售額為393億美元，按年跌0.9%，但仍略高於市場預期的389.5億美元。

Mac收入增2.5%至70.1億美元，多過預期的69.8億美元；穿戴式裝置、家居和配件按年跌2.3%至81億美元，多過預期的77.9億美元；服務收入增14%至242.1億美元，預期為239.6億美元。

iPad收入增24%至71.6億美元，高過預期的66.3億美元。主要受益於期待已久的新機型發布。該公司於5月發布重大升級產品，新產品包括配備M4晶片、價格更高的iPad Pro，以及速度更快並增加了更大屏幕選項的iPad Air。

 

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