恒指今早低開279點或1.62%，報17025點，大市成交金額12億元；國指今早低開90點或1.5%，報5995點。恒生科技指數開市報3417點，跌1.7%。上升股份比例為2.52%，下跌為10.74%，無升跌為86.72%。
藍籌1隻升，73隻下跌，8隻無升跌。周大福（1929）升1.31%，報6.94元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌3.59%，報65.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報10.48元，升1.16%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報32元，跌6.84%。
恒指跌穿10天線(17235.86點)。科指續低於10天線(3480.36點)。
3公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）無成交，報2.89元。國微控股（2239）無成交，報0.68元。天安卓健（0383）無成交，報0.75元。
英央行減息，匯控（0005）開市報65.8元，跌3.59%。渣打集團（2888）開市報72.6元，跌4.54%。
比亞迪（1211）7月汽車銷售年增逾三成，純電動車跌3.5%。開市報223.8元，跌1.32%。
蔚來（9866）7月交付2.05萬輛汽車，按月跌3%。開市報32元，跌6.84%。
長城汽車（2333）7月銷量按年跌16%，海外銷量升41%。開市報10.74元，跌0.74%。
理想汽車（2015）7月交付逾5萬架新車創月度新高。開市報75.4元，跌0.59%。
吉利汽車（0175）7月銷量按年增13%，極氪升30%。開市報7.9元，跌1.25%。
本港6月零售貨值跌9.7%勝預期，上半年跌6.6%。奢侈品股個別發展，周大福（1929）開市報6.94元，升1.31%。普拉達（1913）開市報59元，跌1.01%。六福集團（0590）無成交，報15.18元。周生生（0116）開市報6.44元，跌0.62%。廸生創建（0113）無成交，報5.27元。東方表行集團（0398）無成交，報3.32元。英皇鐘錶珠寶（0887）無成交，報0.157元。謝瑞麟（0417）無成交，報0.83元。寶光實業（0084）無成交，報0.082元。新秀麗（1910）開市報21.95元，跌0.68%。
L'OCCITANE（0973）無成交，報33.9元。莎莎國際（0178）無成交，報0.72元。
歐化（1711）無成交，報0.086元。國際家居零售（1373）無成交，報1.26元。包浩斯（0483）無成交，報0.315元。優品360（2360）無成交，報1.73元。彌明生活百貨（8473）無成交，報0.116元。佐丹奴（0709）無成交，報1.57元。BOSSINI INT'L（0592）無成交，報0.097元。
名創優品（9896）開市報31.2元，跌3.41%。FAST RETAIL-DRS（6288）無成交，報21元。
新世界（0017）斥4億美元回購2筆美元債，計劃發行新債。開市報7.26元，無升跌。
破頂股包括，廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.5元，開市報2.5元，升1.21%；卡賓（2030）創52周高，見1.7元，開市報1.7元，升6.25%；品創控股（8066）創52周高，見0.12元，開市報0.12元，升1.69%。
創52周低，其中包括，鷹君（0041）低見10.52元，開市報10.52元，跌0.38%；同程旅行（0780）低見13元，開市報13元，跌0.76%；銀娛（0027）低見32.1元，開市報32.1元，跌2.13%。
異動股
上升異動股，包括，宜明昂科（1541）開市報16元，升11.11%；新華通訊頻媒（0309）開市報0.073元，升7.35%；卡賓（2030）創52周高，見1.7元，開市報1.7元，升6.25%；能源國際投資（0353）開市報0.445元，升5.95%；彩客新能源（1986）開市報0.94元，升5.62%；天潤雲（2167）開市報2.54元，升4.96%；宜搜科技（2550）開市報23.45元，升4.92%；海倫司（9869）開市報2.1元，升4.48%；融信服務（2207）開市報0.53元，升3.92%；科笛－Ｂ（2487）開市報7.26元，升3.42%。
下跌異動股，包括，蔚來（9866）開市報32元，跌6.84%；汽車之家－Ｓ（2518）見52周低45.05元，開市報45.05元，跌6.83%；鴻騰（6088）開市報2.58元，跌6.52%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報52.2元，跌6.03%；中廣核礦業（1164）開市報2.03元，跌5.14%；新東方（9901）開市報48元，跌4.86%；渣打集團（2888）開市報72.6元，跌4.54%。