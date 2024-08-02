恒指今早低開279點或1.62%，報17025點，大市成交金額12億元；國指今早低開90點或1.5%，報5995點。恒生科技指數開市報3417點，跌1.7%。上升股份比例為2.52%，下跌為10.74%，無升跌為86.72%。