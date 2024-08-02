港元現報7.8147元無升跌，曾貶值最多10點子，報7.8157元，亦曾升值最多12點子，報7.8135元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.77點子至4.09464%，是6月18日後最低；1星期HIBOR跌20.91點子至4.20893%，是6月21日後最低；2星期HIBOR跌20.82點子至4.22244%，是6月14日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌5.45點子至4.48649%，是4月25日後最低；6個月期HIBOR跌2.77點子至4.57226%，是2023年5月17日後最低；12個月期HIBOR跌5.86點子至4.61679%，是2023年5月17日後最低。

美元指數現報104.355貶值0.066點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45703%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9407%，連續3日擴闊，利差是2024年6月05日後最闊，當日差距為-0.9696%。

對上一次連續3日擴闊，是2024年7月04日，當日利差報-0.9338%。

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