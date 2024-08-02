旅客現可透過香港航空官方網站及指定中國內地代理，「一站式」預訂機票、船票及車票，輕鬆穿梭大灣區及香港航空營運的多個航點。

「優悠通」為經由香港國際機場中轉的大灣區跨境旅客提供快捷便利的「海空、空海」、「橋空、空橋」出行服務，旅客由內地碼頭往返香港國際機場海天碼頭的船程只需2小時，大大縮短區內跨境乘客的交通時間，而新增的港珠澳大橋珠海口岸亦提供了更靈活的陸路過境選擇。

持有「優悠通」的旅客可獲豁免飛機乘客離境安檢稅，並享有在大灣區內客運碼頭或口岸預先辦理登機及行李托運手續。隨後，旅客登上高速客船或跨境巴士前往香港國際機場海天碼頭，抵達後，無須再辦理入境、清關及登機手續，便可直接在機場客運大樓候機，輕鬆搭乘香港航空航班前往目的地。

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