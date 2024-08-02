為進一步增加旅客出行選擇，香港航空與珠江客運由即日起推出加強版「優悠通」代碼共享計劃，將香港國際機場與大灣區七個主要客運碼頭和一個跨境口岸共享相連。這些客運站包括深圳蛇口郵輪母港、深圳機場福永碼頭、廣州蓮花山港、廣州南沙港、廣州琶洲港澳客運口岸、中山港、東莞虎門港澳客運碼頭，以及港珠澳大橋珠海口岸。
旅客現可透過香港航空官方網站及指定中國內地代理，「一站式」預訂機票、船票及車票，輕鬆穿梭大灣區及香港航空營運的多個航點。
「優悠通」為經由香港國際機場中轉的大灣區跨境旅客提供快捷便利的「海空、空海」、「橋空、空橋」出行服務，旅客由內地碼頭往返香港國際機場海天碼頭的船程只需2小時，大大縮短區內跨境乘客的交通時間，而新增的港珠澳大橋珠海口岸亦提供了更靈活的陸路過境選擇。
持有「優悠通」的旅客可獲豁免飛機乘客離境安檢稅，並享有在大灣區內客運碼頭或口岸預先辦理登機及行李托運手續。隨後，旅客登上高速客船或跨境巴士前往香港國際機場海天碼頭，抵達後，無須再辦理入境、清關及登機手續，便可直接在機場客運大樓候機，輕鬆搭乘香港航空航班前往目的地。
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