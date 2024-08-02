美經濟數據疲弱，利率期貨顯示12月減息機會達103%，預期減息0.86厘，即減息3次，美債息、美期於亞洲時段續跌。美元隔晚反彈，今早於104之上企穩，美元兌日圓上日跌至148.51水平，今早回升至149.5。日圓稍軟，但日股未止跌，東證今再跌逾4%，高位累跌逾一成，出現技術調整。人民幣偏強，港元偏弱，A股、港股半日均跟隨大隊下跌，半日，彭博社數據顯示，亞洲股市中只有孟加拉、蒙古逆市上升，印度、巴基斯坦部分指數上升。MSCI亞太指數一度下跌3%，為2022年6月以來的最大跌幅。