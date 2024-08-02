美經濟數據疲弱，利率期貨顯示12月減息機會達103%，預期減息0.86厘，即減息3次，美債息、美期於亞洲時段續跌。美元隔晚反彈，今早於104之上企穩，美元兌日圓上日跌至148.51水平，今早回升至149.5。日圓稍軟，但日股未止跌，東證今再跌逾4%，高位累跌逾一成，出現技術調整。人民幣偏強，港元偏弱，A股、港股半日均跟隨大隊下跌，半日，彭博社數據顯示，亞洲股市中只有孟加拉、蒙古逆市上升，印度、巴基斯坦部分指數上升。MSCI亞太指數一度下跌3%，為2022年6月以來的最大跌幅。
港股連跌兩日，三大指數均見逾3個月低，其中，恒指跌幅更同時見逾3個月最大。
英國減息，匯控（0005）、渣打（2888）下跌，匯控（0005）曾跌最多4.47%，是2023年3月20日後最大跌幅，當日跌幅為7.62%。低見65.2元，是4月30日62.956元後最低。渣打（2888）曾跌最多5.52%，是2023年10月26日後最大跌幅，當日跌幅為12.17%。低見71.85元，是7月30日71.4元後最低。
恒指今早低開279點，高位跌229點，低位跌412點，高低波幅183點。上升股份比例為13.03%，下跌為33.78%，無升跌為53.18%。
恒指半日跌361點或2.09%，報16943點，大市成交金額480億元；國指跌119點或1.96%，報5967點。恒生科技指數收報3395點，跌2.32%。
藍籌股成交金額222.02億元，佔大市成交46.25%；科指成份股成交金額89.51億元，佔大市成交18.64%；國指成份股成交金額165.87億元，佔大市成交34.55%。
24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少18.89%，至75.44億元，佔大市成交15.7%。牛熊證成交金額21.07億元，減少39.69%；窩輪成交金額54.36億元，減少6.36%。
藍籌12隻升，67隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升1.94%，收報16.82元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌4.78%，收報9.56元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報11.7元，升12.93%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報31.65元，跌7.86%。
恒指跌穿10天線(17227.71點)。科指續低於10天線(3478.19點)。
北水南下合計淨流入18.86億元，較上日減少77.49%，連續第3日流入，累計流入125.54億元。
小米（1810）創辦人雷軍與田徑運動員蘇炳添一起體驗小米SU7 稱自己為造車買了很多輛車。收報16.08元，跌3.6%。
3公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）收報2.89元，無升跌。國微控股（2239）收報0.68元，無升跌。天安卓健（0383）收報0.75元，無升跌。
英央行減息，匯控（0005）收報65.9元，跌3.44%。渣打集團（2888）收報73.05元，跌3.94%。
比亞迪（1211）7月汽車銷售年增逾三成，純電動車跌3.5%。收報216.8元，跌4.41%。
蔚來（9866）7月交付2.05萬輛汽車，按月跌3%。收報31.65元，跌7.86%。
長城汽車（2333）7月銷量按年跌16%，海外銷量升41%。收報10.34元，跌4.44%。
理想汽車（2015）7月交付逾5萬架新車創月度新高。收報75.75元，跌0.13%。
吉利汽車（0175）7月銷量按年增13%，極氪升30%。收報7.72元，跌3.5%。
本港6月零售貨值跌9.7%勝預期，上半年跌6.6%。
周大福（1929）見52周低6.72元，收報6.75元，跌1.46%。普拉達（1913）收報58.8元，跌1.34%。六福集團（0590）收報15.16元，跌0.13%。周生生（0116）見52周低6.34元，收報6.44元，跌0.62%。東方表行集團（0398）見52周低3.28元，收報3.3元，跌0.6%。英皇鐘錶珠寶（0887）見52周低0.155元，收報0.156元，跌0.64%。謝瑞麟（0417）收報0.83元，無升跌。寶光實業（0084）收報0.082元，無升跌。新秀麗（1910）收報21.35元，跌3.39%。
L'OCCITANE（0973）收報33.85元，跌0.15%。莎莎國際（0178）收報0.72元，無升跌。
歐化（1711）收報0.086元，無升跌。國際家居零售（1373）收報1.25元，跌0.79%。包浩斯（0483）收報0.315元，無升跌。優品360（2360）收報1.79元，升3.47%。彌明生活百貨（8473）收報0.119元，升2.59%。佐丹奴（0709）收報1.56元，跌0.64%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.097元，無升跌。
名創優品（9896）見52周低30元，收報30.75元，跌4.8%。FAST RETAIL-DRS（6288）收報19.9元，跌5.24%。
新世界（0017）斥4億美元回購2筆美元債，計劃發行新債。收報7.12元，跌1.93%。
破頂股包括，香港電訊－ＳＳ（6823）創上市新高，見10.04元，收報9.99元，升1.63%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.22元，收報2.17元，升1.88%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1064元，收報1064元，升0.01%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.5元，收報2.44元，跌1.21%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.345元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.275元，無升跌；竣球控股（1481）創52周高，見0.64元，收報0.63元，升1.61%；民商創科（1632）創52周高，見0.35元，收報0.35元，升6.06%；卡賓（2030）創52周高，見1.89元，收報1.89元，升18.13%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見4.16元，收報4.1元，跌0.24%；品創控股（8066）創52周高，見0.125元，收報0.122元，升3.39%；PF GROUP（8221）創52周高，見0.098元，收報0.097元，升32.88%；思博系統（8319）創52周高，見0.12元，收報0.118元，升5.36%。
破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見52.5元，收報51.85元，跌0.86%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，滔搏（6110）低見3.09元，收報3.1元，跌3.73%；融信中國（3301）低見0.125元，收報0.13元，跌4.41%；農夫山泉（9633）低見29.25元，收報29.95元，升0.5%；澳門勵駿（1680）低見0.085元，收報0.088元，跌4.35%；TBKS HLDGS（1960）低見0.115元，收報0.136元，跌15.53%；西王置業（2088）低見0.031元，收報0.039元，升11.43%；宏基資本（2288）低見0.1元，收報0.1元，跌9.09%；易點雲（2416）低見1.42元，收報1.44元，跌5.88%；永達汽車（3669）低見1.49元，收報1.51元，跌1.95%；和諧汽車（3836）低見0.415元，收報0.415元，跌4.6%。
59隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.92元，收報2.97元，跌0.34%；新濠國際發展（0200）低見4.43元，收報4.43元，跌3.06%；銀河娛樂（0027）低見31.3元，收報31.35元，跌4.42%；金沙中國（1928）低見14.22元，收報14.26元，跌4.55%；周大福（1929）低見6.72元，收報6.75元，跌1.46%；周生生（0116）低見6.34元，收報6.44元，跌0.62%；東方表行集團（0398）低見3.28元，收報3.3元，跌0.6%；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.155元，收報0.156元，跌0.64%；海底撈（6862）低見11.9元，收報12.06元，跌1.15%；星島（1105）低見0.233元，收報0.233元，跌4.51%。
異動股
上升異動股，包括，恒發光學（1134）收報0.59元，升61.64%；融信服務（2207）收報0.77元，升50.98%；PF GROUP（8221）創52周高，見0.098元，收報0.097元，升32.88%；皇朝家居（1198）收報0.45元，升28.57%；核心經濟投資（0339）收報0.39元，升27.87%；君聖泰醫藥（2511）收報1.53元，升22.4%；鳳祥股份（9977）見52周低0.99元，收報1.2元，升20%；老恒和釀造（2226）收報0.62元，升19.23%；奧栢中國（8148）收報0.145元，升18.85%；卡賓（2030）創52周高，見1.89元，收報1.89元，升18.13%。
下跌異動股，包括，映美控股（2028）收報0.057元，跌22.97%；中國長遠（0110）收報0.205元，跌17.34%；TBKS HLDGS（1960）創上市新低，見0.115元，收報0.136元，跌15.53%；慧聰集團（2280）收報0.144元，跌14.79%；懶豬科技（8379）收報0.1元，跌14.53%；S&T HLDGS（3928）收報1.63元，跌14.21%；前海健康（0911）收報0.275元，跌14.06%；亞洲資源（0899）收報0.085元，跌13.27%；易居企業控股（2048）收報0.076元，跌12.64%；中國興業控股（0132）收報0.146元，跌12.05%；北方礦業（0433）平上市低位0.021元，收報0.022元，跌12%。
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