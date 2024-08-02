新東方強調，「與輝同行」從東方甄選的剝離，是雙方互相友好磋商並達成一致的結果，不存在辭退一說。公司安排將「與輝同行」自成立以來的所有收益，以及「與輝同行」股權轉讓相關的全部款項支付給董宇輝，是對董宇輝和「與輝同行」未來繼續發展的支持，而不是離職補償金。

新東方股價最新跌7.04%，報46.9元； 東方甄選最新報11.7元，升12.93%，最多升過16.22%，報12.04元。

其他報道

吉利：發行2027年到期20億人民幣中期票據

半日沽空金額減0.88% 匯控沽空增2.2倍

亞股重挫 港股見3個月低 恒指半日跌361點 匯控見16個月最大跌幅

港航伙珠江客運推加強版「優悠通」 旅客可豁免飛機乘客離境安檢稅

滬深三大指數半日向下 滬指跌0.45%

雷軍與田徑運動員蘇炳添一起體驗小米SU7 稱自己為造車買了很多輛車

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見個半月低 半年、一年息14個月低

日股累挫逾一成 鈴木俊一：密切關注 近期匯率走勢有利有弊

Intel收入預測遜預期、裁員、停派息 收市後時段重挫逾18%

沙特主權基金PIF與中工建農等簽署500億美元諒解備忘錄

亞馬遜收市後時段跌逾6% 盈利展望遜預期

美2年期債息見近15個月低 分析：關注非農 10年期息或邁向3.8%

A股三大指數全線低開 人行進行11.7億人幣逆回購

恒指低開279點 跌穿10天線 科指跌1.7% 匯控跌3.5%

蘋果第三季收入勝預期 在華銷售依然低迷

港股ADR跌362點 夜期低水258點 美期亞股跌

美10年債息跌穿4厘 金龍指數見逾半年低 道指跌幅3個月最大 收跌494點

北水增持中行 減持盈富