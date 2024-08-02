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辭退董宇輝？ 新東方發聲明澄清 東方甄選一度漲逾16%

新東方（9901）在官方微訊號上發布聲明稱，新東方2024財年第四季財報會上，有分析師問到公司給董宇輝支付的相關成本和費用時，用了one-time compensation一詞。該表達方式被有些人誤解為新東方為了辭退董宇輝，給他的一次性離職補償。

新東方強調，「與輝同行」從東方甄選的剝離，是雙方互相友好磋商並達成一致的結果，不存在辭退一說。公司安排將「與輝同行」自成立以來的所有收益，以及「與輝同行」股權轉讓相關的全部款項支付給董宇輝，是對董宇輝和「與輝同行」未來繼續發展的支持，而不是離職補償金。

新東方股價最新跌7.04%，報46.9元； 東方甄選最新報11.7元，升12.93%，最多升過16.22%，報12.04元。

 

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