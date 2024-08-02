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GUM：7月強積金人均賺1160元 全年暫賺1.38萬元

強積金（MPF）諮詢機構GUM今日公布7月份強積金表現。2024年7月，「GUM強積金綜合指數」上升0.4%，報238點；「GUM強積金股票基金指數」下跌0.3%，報316點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升1.2%，報243點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.7%，報128點。2024年7月份，強積金成員人均賺1,160元，全年合計賺13,835元。

GUM常務董事陳銳隆指出：「美國總統選情反覆，經濟數據參差，環球股市出現明顯調整。三中全會提出的財政改革、內房政策等長遠政策方向，短期內未能對中港股市帶來明顯提振。反而，在避險情緒帶動下，中港債券市場獲得支持。」

另外，就資產配置方面，GUM 策略及投資分析師雲天輝指：「考慮到目前環球股票市場波動加劇，投資者可以考慮增加固定收益基金的配置，以減低投資組合風險。固定收益中，「強積金保守基金」是一個較穩健的選擇，可以在高息環境中賺取穩定回報。另外，「債券基金」也是個不錯的選擇，隨著減息周期的臨近，債券價格有望上升，不過投資者需留意債券基金的波動性可能會較「強積金保守基金」大。」

 

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