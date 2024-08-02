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人行貨幣政策委員黃益平：應設立CPI增長2%至3%目標

國統局與財新最新公布的中國製造業採購經理指數（PMI）均反映內需仍然疲弱。中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平發表命為《中國特色的宏觀經濟政策框架》的演講，提到地方政府不但沒有幫忙擴張，實際上做了很多緊縮的事情，像是渲染「過緊日子」。他建議將CPI（消費物價指數）增長2%至3%明確為剛性政策目標。

黃益平認為，當前宏觀經濟政策面臨新的挑戰，例如政策刺激力度偏小，地方政府對宏觀經濟調控的放大作用減弱，價格疲軟存在低通脹的風險，以及家庭和企業面臨資產負債表衰退的風險。他表示「現在經濟『易冷難熱』，如果真的陷入『低通脹陷阱』，後果會很嚴重。所以建議將CPI增長2%至3%明確為剛性政策目標。」

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