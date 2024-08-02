國統局與財新最新公布的中國製造業採購經理指數（PMI）均反映內需仍然疲弱。中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平發表命為《中國特色的宏觀經濟政策框架》的演講，提到地方政府不但沒有幫忙擴張，實際上做了很多緊縮的事情，像是渲染「過緊日子」。他建議將CPI（消費物價指數）增長2%至3%明確為剛性政策目標。
黃益平認為，當前宏觀經濟政策面臨新的挑戰，例如政策刺激力度偏小，地方政府對宏觀經濟調控的放大作用減弱，價格疲軟存在低通脹的風險，以及家庭和企業面臨資產負債表衰退的風險。他表示「現在經濟『易冷難熱』，如果真的陷入『低通脹陷阱』，後果會很嚴重。所以建議將CPI增長2%至3%明確為剛性政策目標。」
其他報道
亞股重挫 港股見3個月低 恒指半日跌361點 匯控見16個月最大跌幅
港航伙珠江客運推加強版「優悠通」 旅客可豁免飛機乘客離境安檢稅
雷軍與田徑運動員蘇炳添一起體驗小米SU7 稱自己為造車買了很多輛車
港元拆息全線向下 1個月HIBOR見個半月低 半年、一年息14個月低
Intel收入預測遜預期、裁員、停派息 收市後時段重挫逾18%
美2年期債息見近15個月低 分析：關注非農 10年期息或邁向3.8%
恒指低開279點 跌穿10天線 科指跌1.7% 匯控跌3.5%
美10年債息跌穿4厘 金龍指數見逾半年低 道指跌幅3個月最大 收跌494點