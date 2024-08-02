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眾淼控股孖展超額認購13.11倍 黑芝麻智能超額認購0.38倍

據最新市場數據，昨日截止招股、將於8月6日上市的眾淼控股（1471）共錄得5.08億元孖展，超額認購13.11倍。眾淼控股是海爾集團旗下保險代理服務提供商，最多集資約3.6億元。聯席保薦人為中信証券（6030）及中國平安資本（香港）。公司擬全球發售3530萬股H股，香港公開發售佔一成。招股價介乎每股7元至10.2元。每手500股計，一手入場費5151.44元。