據最新市場數據，昨日截止招股、將於8月6日上市的眾淼控股（1471）共錄得5.08億元孖展，超額認購13.11倍。眾淼控股是海爾集團旗下保險代理服務提供商，最多集資約3.6億元。聯席保薦人為中信証券（6030）及中國平安資本（香港）。公司擬全球發售3530萬股H股，香港公開發售佔一成。招股價介乎每股7元至10.2元。每手500股計，一手入場費5151.44元。
至於第二隻18C特專科技新股黑芝麻智能（2533），截至今日下午3時半，市場最新數據顯示，其共錄得7757萬元孖展，超額認購0.38倍。智能汽車解決方案供應商黑芝麻智能將於8月5日中午截止招股，8月8日上市。該新股計劃發行3700萬股，5%在港公開發售，集資最多11.2億元。每手100股，一手入場費3060.55元。
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