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雙重夾擊重挫亞股 台股走資破紀錄 北水流出一周最多 恒指跌359點

美經濟數據疲弱，市場料美國將減息3次，加上Intel、Amazon等績後重挫，雙重夾擊引發環球市場波動，亞股重挫。一方面，減息3次使美元偏弱，美元兌日圓上日貶至148.51，引發日股再跌，東證曾跌最多6.19%，見4年4個月最大跌幅。另一方面，Intel重挫拖累一眾晶片股，台積電挫5.9%，台灣加權指數創紀錄跌1004點，跌幅4.44%亦為3個月最大。據台灣證交所初步數據，外資賣超966.6億元台幣；據彭博數據，賣超金額為有紀錄以來單日最高。SK海力士曾跌最多10.81%，創近13年最大跌幅，韓國綜合股價指數(KOSPI)亦曾挫4%創4年兩個月最大跌幅。日、台、韓成為亞洲區跌幅最大的三個市場，港股亦受銀行股、科技股拖累而見逾3個月低，滬深300指數亦創逾一周最大跌幅。亞股大面積重挫，逆市上升的只有孟加拉、蒙古、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡。

市場觀望今晚美國非農、失業率等數據，IG 澳洲分析師 Tony Sycamore 表示，「如果今晚的非農就業數據令人失望，『硬著陸』精靈的一隻腳就會伸出瓶子，很快就會有兩隻腳」。

人民幣午後大幅升值，港股跌幅收窄。港股連跌兩日，三大指數均見逾3個月低，其中，恒指跌幅更同時見逾4個月最大。三大指數連跌3周，全周計恒指跌0.45%，科指跌1.69%。全日成交重上千億，不過北水轉流出。

恒指今早低開279點，高位跌229點，低位跌439點，高低波幅210點。上升股份比例為16.63%，下跌為41.92%，無升跌為41.44%。

恒指收市跌359點或2.08%，報16945點，大市成交金額1005億元，較上日增加6.86%；國指跌111點或1.83%，報5974點。恒生科技指數收報3385點，跌2.62%。

藍籌股成交金額511.13億元，佔大市成交50.85%；科指成份股成交金額231.98億元，佔大市成交23.08%；國指成份股成交金額390.45億元，佔大市成交38.85%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.48%，至85.12億元，佔大市成交8.46%。牛熊證成交金額25.51億元，減少26.99%；窩輪成交金額59.6億元，增加2.65%。

藍籌12隻升，67隻下跌，3隻無升跌。百威（1876）升2.88%，收報9.66元，是升幅最大的藍籌，九龍倉置業（1997）跌4.9%，收報18.64元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報11.88元，升14.67%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報31.8元，跌7.42%。

恒指跌穿10天線(17227.89點)。科指續低於10天線(3477.17點)。

北水南下合計淨流出18.96億元，終止連續2日流入。北水流出是7月25日後最多，當日報46.60億。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.54%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16865.93點，是4月23日16599.21點後最低。今日收市報16945.51點，是4月23日後收市新低，當日報16828.93點。連跌2日，累計跌399.09點，對上一次連跌2日是7月24日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月24日。

科指曾跌最多3.45%，是5月21日後最大跌幅，當日跌幅為4.15%。低見3356.8點，是4月22日3292.95點後最低。收市報3385.6點，是4月22日後收市新低，當日報3336.35點。連跌2日，累計跌131.27點，對上一次連跌2日是7月24日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月30日。

國指曾跌最多2.46%，是7月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.48%。低見5936.71點，是4月23日5856.14點後最低。收市報5974.85點，是4月23日後收市新低，當日報5954.62點。連跌2日，累計跌132.31點，對上一次連跌2日是7月24日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月24日。

一周表現

恒指本周累跌0.45%或75點，跌幅是7月26日後最大，當時收市跌幅為2.28%；恒指連跌3周，對上一次連跌3周，是1月19日；本周表現最佳的是藥明康德（2359），累升15.36%，其次為藥明生物（2269）及電能實業（0006），分別升7.95%及5.39%。而表現最差的是恒隆地產（0101），累跌12.46%，其次為中升（0881）及恒生（0011），分別跌10.03%及9.97%。

國指本周累跌0.6%或35點，跌幅是7月26日後最大，當時收市跌幅為2.5%；國指連跌3周，對上一次連跌3周，是1月19日；本周表現最佳的是中石化（0386），累升3.09%，其次為阿里巴巴（9988）及中海油（0883），分別升3.08%及2.51%。而表現最差的是新奧能源（2688），累跌8.81%，其次為舜宇（2382）及小鵬（9868），分別跌8.61%及8.54%。

科指本周累跌1.69%或58點，跌幅是7月26日後最大，當時收市跌幅為2.62%；科指連跌3周，對上一次連跌3周，是2024年6月28日；本周表現最佳的是東方甄選（1797），累升25.05%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及阿里巴巴（9988），分別升3.92%及3.08%。而表現最差的是舜宇（2382），累跌8.61%，其次為小鵬（9868）及攜程（9961），分別跌8.54%及7.29%。

午後消息股表現

外圍晶片股挫，港晶片股方面，中芯國際（0981）收報16.7元，跌2.11%。華虹半導體（1347）收報19.34元，跌5.89%。ASMPT（0522）收報78元，跌2.5%。晶門半導體（2878）收報0.275元，跌3.51%。

辭退董宇輝？ 新東方（9901）發聲明澄清 東方甄選一度漲逾16%。收報47.05元，跌6.74%。東方甄選（1797）收報11.88元，升14.67%。

蘋果據報施壓騰訊（0700）、字節跳動 堵塞避交佣金漏洞。收報358.2元，跌2.02%。

香港電訊（6823）：固網寬頻已符合F5G-A標準。創上市新高，見10.04元，收報9.99元，升1.63%。

吉利(0175：發行2027年到期20億人民幣中期票據。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）創辦人雷軍與田徑運動員蘇炳添一起體驗小米SU7 稱自己為造車買了很多輛車。收報16.08元，跌3.6%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）收報2.89元，無升跌。國微控股（2239）平上市低位0.68元，收報0.68元，無升跌。天安卓健（0383）收報0.75元，無升跌。

英央行減息，匯控（0005）收報65.75元，跌3.66%。匯控曾跌最多4.47%，是2023年3月20日後最大跌幅，當日跌幅為7.62%。低見65.2元，是4月30日62.956元後最低。今日收市報65.75元，是4月30日後收市新低，當日報64.694元。連跌2日，累計跌4.2元。

渣打集團（2888）收報72.55元，跌4.6%。渣打曾跌最多6.25%，是2023年10月26日後最大跌幅。低見71.3元，是7月25日70元後最低。

比亞迪（1211）7月汽車銷售年增逾三成，純電動車跌3.5%。收報219.2元，跌3.35%。

蔚來（9866）7月交付2.05萬輛汽車，按月跌3%。收報31.8元，跌7.42%。

長城汽車（2333）7月銷量按年跌16%，海外銷量升41%。收報10.34元，跌4.44%。

理想汽車（2015）7月交付逾5萬架新車創月度新高。收報74.4元，跌1.91%。

吉利汽車（0175）7月銷量按年增13%，極氪升30%。收報7.72元，跌3.5%。

本港6月零售貨值跌9.7%勝預期，上半年跌6.6%。

奢侈品股

周大福（1929）見52周低6.68元，收報6.7元，跌2.19%。普拉達（1913）收報57.65元，跌3.27%。六福集團（0590）收報15.1元，跌0.53%。周生生（0116）見52周低6.34元，收報6.41元，跌1.08%。廸生創建（0113）收報5.21元，跌1.14%。東方表行集團（0398）見52周低3.28元，收報3.32元，無升跌。英皇鐘錶珠寶（0887）見52周低0.152元，收報0.155元，跌1.27%。謝瑞麟（0417）收報0.83元，無升跌。寶光實業（0084）收報0.078元，跌4.88%。新秀麗（1910）收報21.25元，跌3.85%。

化妝美容股

L'OCCITANE（0973）收報33.85元，跌0.15%。莎莎國際（0178）收報0.73元，升1.39%。

本地零售

歐化（1711）收報0.085元，跌1.16%。國際家居零售（1373）收報1.24元，跌1.59%。包浩斯（0483）見52周低0.3元，收報0.31元，跌1.59%。優品360（2360）收報1.76元，升1.73%。彌明生活百貨（8473）收報0.12元，升3.45%。佐丹奴（0709）收報1.55元，跌1.27%。BOSSINI INT'L（0592）收報0.096元，跌1.03%。

其他零售

名創優品（9896）見52周低29.95元，收報30.55元，跌5.42%。FAST RETAIL-DRS（6288）收報19.9元，跌5.24%。

新世界（0017）斥4億美元回購2筆美元債，計劃發行新債。收報7.11元，跌2.07%。

破頂股表現

破頂股包括，香港電訊－ＳＳ（6823）創上市新高，見10.04元，收報9.99元，升1.63%；GHW INTL（9933）創上市新高，見2.27元，收報2.2元，升3.29%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1064.4元，收報1064.4元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1140.5元，收報1140.5元，升0.06%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.5元，收報17.5元，升1.45%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見125.7元，收報125.7元，升0.6%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.62元，收報53.62元，升0.07%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1042.75元，收報1042.75元，升0.01%；邁富時（2556）創上市新高，見108.8元，收報105.9元，升5.06%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.5元，收報2.39元，跌3.24%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，無升跌；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.35元，收報0.345元，無升跌；國能國際資產（0918）創52周高，見0.88元，收報0.77元，跌8.33%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升1.82%；廣南（集團）（1203）創52周高，見0.62元，收報0.6元，跌3.23%；皓天財經集團（1260）創52周高，見0.238元，收報0.237元，升8.22%。

破頂指數成份股包括，電能實業（0006）創上市新高，見52.5元，收報51.8元，跌0.96%；長建（1038）創52周高，見53.9元，收報53.55元，跌0.09%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.214元，收報0.214元，跌0.93%；滔搏（6110）低見3.08元，收報3.11元，跌3.42%；融信中國（3301）低見0.125元，收報0.144元，升5.88%；農夫山泉（9633）低見29.25元，收報30元，升0.67%；北方礦業（0433）低見0.02元，收報0.022元，跌12%；明源雲（0909）低見1.65元，收報1.67元，跌4.02%；新晨動力（1148）低見0.155元，收報0.163元，跌2.98%；安莉芳控股（1388）低見0.29元，收報0.295元，無升跌；安領國際（1410）低見0.233元，收報0.234元，跌2.09%；澳門勵駿（1680）低見0.085元，收報0.09元，跌2.17%。

創52周低，其中包括，合生（0754）低見2.92元，收報2.95元，跌1.01%；新濠國際發展（0200）低見4.4元，收報4.41元，跌3.5%；金沙中國（1928）低見14.22元，收報14.36元，跌3.88%；周大福（1929）低見6.68元，收報6.7元，跌2.19%；周生生（0116）低見6.34元，收報6.41元，跌1.08%；東方表行集團（0398）低見3.28元，收報3.32元，無升跌；英皇鐘錶珠寶（0887）低見0.152元，收報0.155元，跌1.27%；海底撈（6862）低見11.9元，收報12.02元，跌1.48%；星島（1105）低見0.233元，收報0.24元，跌1.64%。

異動股

上升異動股，包括，皇朝家居（1198）收報0.495元，升41.43%；融信服務（2207）收報0.69元，升35.29%；中華銀科技（0515）收報0.105元，升32.91%；帝國金融集團（8029）收報0.069元，升27.78%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.2元，升27.39%；國開國際投資（1062）收報0.089元，升27.14%；基石控股（1592）平上市低位0.027元，收報0.034元，升25.93%；易居企業控股（2048）收報0.106元，升21.84%；恒發光學（1134）收報0.44元，升20.55%；卡賓（2030）創52周高，見1.92元，收報1.91元，升19.38%。

下跌異動股，包括，映美控股（2028）收報0.06元，跌18.92%；港灣數字（0913）收報0.315元，跌18.18%；CMON（1792）收報0.023元，跌17.86%；樂享集團（6988）收報0.094元，跌16.07%；中國長遠（0110）收報0.21元，跌15.32%；迪諾斯環保（1452）收報0.061元，跌15.28%；能源國際投資（0353）見52周低0.31元，收報0.36元，跌14.29%；中國集成控股（1027）收報0.405元，跌13.83%；中基長壽科學（0767）收報0.29元，跌13.43%；雅天妮集團（0789）收報0.355元，跌13.41%；亞洲資源（0899）收報0.085元，跌13.27%。

 

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