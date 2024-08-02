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保監局就友邦反洗錢技術問題處罰2300萬元 歷來最大金額

保監局公布，當局在查察友邦保險（1299）香港業務的新造和有效業務的流程及管控，發現於2016年3月至2022年10月期間，友邦採用的打擊洗錢系統和相關演算法存在技術問題。當局處罰友邦2300萬元罰款，為保監局歷來最大宗處罰金額，並要求根據當局指示的日期和形式，向局方提交由獨立外部顧問撰寫的報告，以確認該公司就遵守打擊洗錢條例實施的糾正措施持續有效。

保監局指，在友邦篩查「警報」流程中，並不能識別所有被視為「政治人物」的客戶或客戶的實益擁有人，雖然最終沒有不應成為保單持有人的人士成功投保，但系統存在的問題導致友邦在按照《打擊洗錢條例》要求確立客戶的資金或財富來源，以及獲取所需的高級管理層的批准上出現延誤。部分被打擊洗錢系統評估為「高風險」的客戶，未有及時接受嚴格盡職審查，友邦的可疑交易監察流程亦需要改進。當局查察並發現，友邦在打擊洗錢合規和管理層監察過程方面有改善

空間。

保監局指，友邦在查察期間及事後均態度合作，實施了一系列措施糾正所有已發現的問題，同時加強其管治、管控和監察工作，相關措施包括進一步投資以增強和提升打擊洗錢系統及相關流程，並整體採用保監局查察結果作為原動力，以鞏固、推動及加強各業務的打擊洗錢合規管控。

友邦採取的行動印證了監管查察制度的價值，既令保險公司的管治、流程及系統受到監察，亦透過監管機構和被監管者的直接聯繫推動補救措施和持續改進。保監局認同友邦的在查察過程中表現合作、及早接受結果、並致力糾正所有問題和實施改善措施，包括友邦已對相關系統作出顯著投資，而友邦亦承諾自願聘請獨立專家顧問，確認集團各業務的打擊洗錢管控及流程的持續有效性。

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