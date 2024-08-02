公司指，現有的 2G 服務於 2024 年 11 月 8 日全面終止前將維持正常運作。自 2022 年第四季起，已陸續通知個別客戶將其 2G 手機或裝置升級，確保順利過渡至新世代的流動服務。香港電訊將繼續協助受影響客戶升級其 2G 手機、裝置或 SIM 卡，並為未有計劃升級的客戶提供適切安排。

公司表示，使用2G 服務的客戶人數持續下降，截至今年4月僅佔其流動通訊客戶總數（包括 1O1O、csl、Club Sim、Sun Mobile 及其他移 動虛擬網絡運營商）的0.36%。為更有效運用頻譜資源，目前用於提供 2G 服務的部分（包括 900 兆赫和 1,800 兆赫頻段在內的頻譜）將會重新調配用於較先進的流動通訊服務，以推動 5G 及更先進網絡發展。

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