moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

開元信德與內地會計師合作未循規報備 被禁不可審計內地企業境外公司5年

財政部監督評價局發公告指，與會財局配合下，發現內地註冊會計師張雲鶴私自承辦跨境審計業務，與香港會計行開元信德私自簽署合作協議，實際承辦了5家內地在港上市企業2021年度財務報表審計工作。財政部決定予以公告，香港開元信德自公告日起5年內不得從事內地企業境外上市審計業務，另對張雲鶴警告並處罰款3萬元的行政處罰。

公告提到，中國註冊會計師協會亦對張雲鶴作出公開譴責的行業懲戒，並收回其於去年11月獲得的「註冊會計師誠信執業30年」榮譽證書。 

公告指，2022年7月至2023年3月，張雲鶴透過承辦了5家內地在港上市企業2021年度財務報表審計工作，於個人銀行帳戶收取香港開元信德，就上述審計項目支付的相關費用，涉及金額762.98萬元，也存在私存私帶審計工作底稿等違法違規問題。

公告續指，開元信德應依《會計師事務所從事中國內地企業境外上市審計業務暫行規定》有關規定，與內地會計師事務所開展業務合作，於入境執行審計業務前至少提前7日向內地企業所在地省級財政部門報備，並在業務報告日後60日內向內地企業所在地省級財政部門，書面報告與內地會計師事務所開展業務合作情況，並抄送財政部。惟香港開元信德未依規定向相關省級財政部門進行業務報備及報告。

 

其他報道

鄭家純再增持周大福

全日沽空金額增4.2% 比率微降 匯控沽空增1.9倍 5個月最多

鴻興印刷盈警 料上半年轉蝕約400萬元

香港電訊將於今年11月8日終止2G服務

美元減息預期及日圓套息交易解除 推境内外人民幣升穿7.2關

雙重夾擊重挫亞股 台股走資破紀錄 北水流出一周最多 恒指跌359點

保監局就友邦反洗錢技術問題處罰2300萬元 歷來最大金額

傳因內地用戶大量「走數」 匯豐叫停非香港居民信用卡申請

人行貨幣政策委員黃益平：應設立CPI增長2%至3%目標

GUM：7月強積金人均賺1160元 全年暫賺1.38萬元