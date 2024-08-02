公告提到，中國註冊會計師協會亦對張雲鶴作出公開譴責的行業懲戒，並收回其於去年11月獲得的「註冊會計師誠信執業30年」榮譽證書。

公告指，2022年7月至2023年3月，張雲鶴透過承辦了5家內地在港上市企業2021年度財務報表審計工作，於個人銀行帳戶收取香港開元信德，就上述審計項目支付的相關費用，涉及金額762.98萬元，也存在私存私帶審計工作底稿等違法違規問題。

公告續指，開元信德應依《會計師事務所從事中國內地企業境外上市審計業務暫行規定》有關規定，與內地會計師事務所開展業務合作，於入境執行審計業務前至少提前7日向內地企業所在地省級財政部門報備，並在業務報告日後60日內向內地企業所在地省級財政部門，書面報告與內地會計師事務所開展業務合作情況，並抄送財政部。惟香港開元信德未依規定向相關省級財政部門進行業務報備及報告。

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