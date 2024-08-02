業主可經銀行申請豁免按保計劃下的業主自住要求，將物業出租， 有關情況包括業主家庭將有新生嬰兒或領養兒童， 導致住屋要求改變；業主失業， 因而需要更具彈性的住屋或財務安排；或業主有其他特別需要出租物 業，而本身在相關物業已自住最少12個月。

作出申請的業主必須提交已簽署的聲明書，並提供相關證明文件或說 明申請豁免自住原因。一般而言，若業主除按保計劃的物業以外， 擁有其他香港住宅物業，有關申請不會被接納。 至於申請獲得批准的業主，需承諾在豁免生效期間以香港為主要居住 地，而且業主及其同為債務人的配偶或同居伴侶不會在香港購入其他 住宅物業。

該公司指，新安排旨在為有特別需要的人士提供協助。業主自住要求 仍然是按保計劃的主要合資格準則。如發現有業主未獲事先批准而將 物業出租，按證保險公司會採取適當的行動。

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