證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

米高集團於今年3月21日在港交所（0388）主板上市，招股價4.08元。證監會指，在4月18日至7月23日之間，該公司股價明顯上升，由4月17日收市價4.08元上升96%至7月23日收市價8元。於8月1日，該公司股價收報 7.65 元，較4月17日收市價4.08元高出87.5 %。

在5月31日，該公司發出盈利警告，指該集團截至今年3月底止，年度淨利潤估計按年減少約 34%至 39%。其後，在6月21日，該公司公布截至3月底之年度業績。其年度淨利潤按年下降約34.5%。

今日米高集團收市報7.55元，跌1.3%，較4月17日收市價4.08元高出85.1%。

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