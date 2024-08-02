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證監會：米高集團股權高度集中 提醒審慎買賣

證監會公布對内地鉀肥公司、半新股米高集團（9879）之股權高度集中一事的查訊結果，指米高集團於今年7月23日有14名股東共持有公司已發行股本的99.04%，其中，控股股東劉國才持股74.26%，另13名股東持股24.78%。因此該公司只有0.96%的已發行股本為其他股東持有，共868.5萬股。

證監會提醒，鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

米高集團於今年3月21日在港交所（0388）主板上市，招股價4.08元。證監會指，在4月18日至7月23日之間，該公司股價明顯上升，由4月17日收市價4.08元上升96%至7月23日收市價8元。於8月1日，該公司股價收報 7.65 元，較4月17日收市價4.08元高出87.5 %。

在5月31日，該公司發出盈利警告，指該集團截至今年3月底止，年度淨利潤估計按年減少約 34%至 39%。其後，在6月21日，該公司公布截至3月底之年度業績。其年度淨利潤按年下降約34.5%。

今日米高集團收市報7.55元，跌1.3%，較4月17日收市價4.08元高出85.1%。

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