按食肆類別分析，按年比較， 第二季中式餐館總收益以價值及數量計分別下跌7.3%及10%。 非中式餐館總收益以價值及數量計分別下跌3%及4.6%。 快餐店總收益以價值及數量計分別上升7.9%及4.7%。 酒吧總收益以價值及數量計分別下跌6.7%及9.7%。 至於雜類飲食場所總收益以價值計上升0.3%，但以數量計則下跌 3.3%。

至於第二季按季比較，經季節性調整食肆總收益臨時估計以價值計下 跌2.8%，但以數量計則上升2.1%。

政府發言人表示，在旅客和市民消費模式轉變影響下， 第二季食肆總收益價值按年下跌2.1%。扣除價格變動及季節性因 素後，食肆總收益以數量計按季則回升2.1%， 反映行業表現有所回穩。

政府發言人表示，雖然食肆業務表現在短期內仍會面對壓力，但整體 經濟繼續增長，市民就業收入增加，以及特區政府大力推動盛事經濟 和提振市面氣氛，都有助支持食肆業務。

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