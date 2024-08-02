該集團預期轉盈為虧主要由於匯兌虧損淨額增加，估計期內約為1950萬美元，按年增長約82%， 因上半年匯率波動導致以美元為申報貨幣以外的貨幣計值項目重估產 生未變現匯兌虧損。但該集團經營表現於今年上半年保持穩定， 於期內收入增長，主要由於整體每天翻枱率由去年同期的3. 3次升至截至期內3.8次所帶動。 期內餐廳層面經營溢利率按年亦獲穩定增長。

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