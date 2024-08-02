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奈雪的茶料中期經調整由盈轉虧最多4.9億人幣

奈雪的茶（2150）發盈利警告，預期截至6月30日止中期經調整虧損淨額介乎4.2億至4.9億元（人民幣，下同），去年同期經調整淨利潤7020萬元。

該集團指，預期收入約24億至27億元，按年跌7.3%至升4.2%。該集團指，錄得經調整淨虧損主要由於消費需求未有顯著回復，門店收入承壓，而門店端成本優化已基本到位，人 力、折舊與攤銷等成本短期內優化調整空間有限，導致門店經營利潤率受到較大壓力，以及計劃關閉部分表現不及預期的門店，並為此計提資產減值準備所致。

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