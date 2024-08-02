該集團指，預期收入約24億至27億元，按年跌7.3%至升4. 2%。該集團指， 錄得經調整淨虧損主要由於消費需求未有顯著回復，門店收入承壓， 而門店端成本優化已基本到位，人 力、折舊與攤銷等成本短期內優化調整空間有限， 導致門店經營利潤率受到較大壓力， 以及計劃關閉部分表現不及預期的門店， 並為此計提資產減值準備所致。

其他報道

特海國際發盈警 料中期盈轉虧最多500萬美元

香港食肆總收益第二季臨時估計跌2.1% 中式餐館收益價值跌7.3%

越南315 Medical與匯豐香港訂備忘 助融資及集資

證監會：米高集團股權高度集中 提醒審慎買賣

業主失業 按證保險公司批准按保物業可出租

傳內地用戶大量「走數」迫使收緊信用卡政策 匯豐解畫

15款進口網遊獲批 網易、騰訊共佔7款

The Capital Group減持中國中免1%

中國再保險發盈喜 料中期純利升最多2倍

開元信德與內地會計師合作未循規報備 被禁不可審計內地企業境外公司5年

平安資產管理增持工行

鄭家純再增持周大福

全日沽空金額增4.2% 比率微降 匯控沽空增1.9倍 5個月最多

鴻興印刷盈警 料上半年轉蝕約400萬元

香港電訊將於今年11月8日終止2G服務

美元減息預期及日圓套息交易解除 推境内外人民幣升穿7.2關

雙重夾擊重挫亞股 台股走資破紀錄 北水流出一周最多 恒指跌359點

保監局就友邦反洗錢技術問題處罰2300萬元 歷來最大金額

傳因內地用戶大量「走數」 匯豐叫停非香港居民信用卡申請

人行貨幣政策委員黃益平：應設立CPI增長2%至3%目標

GUM：7月強積金人均賺1160元 全年暫賺1.38萬元

富衛與青年成就合作擴展越南理財素養課程

八月開局以來 滬深三大指數兩連跌 滬指全周升0.5%