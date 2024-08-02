美國銀行宣布一項人事任命，陳美娟將任職亞太區全球財資管理部主管。她將負責美銀的亞太區全球財資管理部業務。陳美娟將於 9 月開始擔任該職務，並常駐新加坡。陳美娟也將成為美銀亞太區執行委員會成員。
陳美娟重新加入美銀前，曾擔任美銀港澳地區金融機構及公共部門銷售主管。在加盟美銀之前，她曾擔任紐約梅隆銀行亞太區財資服務部主管兼新加坡首席執行官。
美銀亞太區全球財資管理部，在全球範圍內年收入為110億美元。美銀與62%的全球財富500強企業有合作關係。
美銀表示，陳美娟的任命對亞太區來說恰逢其時——全球財資管理部團隊一直專注開發新的解決方案，數位金融，如美國銀行的數位銀行平台 CashPro。
截至今年年中，全球範圍內通過 CashPro App 完成的企業支付批准突破了5000億美元紀錄，與去年年中相比增加了近40%，到2024年底將達到1萬億美元。美銀的數字銀行 CashPro擁有全球4萬家企業的55萬名使用者，管理其支付、存款、貸款和貿易融資交易。
其他報道
香港食肆總收益第二季臨時估計跌2.1% 中式餐館收益價值跌7.3%
開元信德與內地會計師合作未循規報備 被禁不可審計內地企業境外公司5年
全日沽空金額增4.2% 比率微降 匯控沽空增1.9倍 5個月最多
雙重夾擊重挫亞股 台股走資破紀錄 北水流出一周最多 恒指跌359點