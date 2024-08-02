公司表示，戰略合作的重點包括「支付解決方案」，Osmosis 將為公司的跨境電子商務平台提供安全、高效的支付系統；「物流和供應鏈管理」，雙方將共同開發基於區塊鏈的物流和供應鏈管理系統，提升跨境貿易的效率和透明度；「市場拓展與推廣」，通過Osmosis 的社區及其UP MOBILE 用戶群，公司將可推廣其面向Web3用戶的定制化電子商務解決方案，實現業務的有效拓展；以及「技術創新與開發」，雙方將研發基於區塊鏈和去中心化技術的新產品或服務，以滿足跨境電子商務的需求。

Osmosis於香港註冊，並為一家亞洲投資、諮詢及技術公司，業務涉及金融服務╱金融科技、數字營銷╱新媒體、人工智能、智慧城市、區塊鏈╱數字資產及生物科技。新確科技指，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Osmosis 及其最終實益擁有人均為獨立第三方並與公司及其關連人士概無關連。

不過，董事會強調，諒解備忘錄項下擬進行的戰略合作不一定會進行，且於公佈日期（2日），各方尚未就諒解備忘錄項下擬進行的交易訂立具有法律約束力的協議。倘若諒解備忘錄項下擬進行的交易得以落實，公司將根據上市規則於適當時候刊發進一步公布。

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