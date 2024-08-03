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美股納指標指見兩個月低位 英特爾瀉26%

美股三大指數面對「黑色星期五」，在就業數據差過預期及科技股下挫拖累，納指跌2.43%，至16776點收市，為5月31日以來的逾兩個月收市新低，標指跌1.84%，收報5346點，為6月4日以來的兩個月收市新低，道指跌1.5%，至39737點，見7月10日以來低位。全周計，納指累跌約3.4%，而道指和標指均累跌約2.1%。

晶片股下跌，英特爾（美：INTC）公布業績，計劃大削開支，股價急瀉26.06%，台積電（美：TSM）跌5.26%，英偉達（Nvidia）（美：NVDA）跌1.78%。

其他重磅科技股如亞馬遜（美：AMZN）下跌8.78%，微軟（美：MSFT）跌2.07%，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）跌2.4%，但蘋果（美：AAPL）逆市升0.69%，進一步鞏固全球市值最大股份地位。

歐洲股市普遍走低，德國DAX指數收報17661點，跌2.33%，法國CAC40指數收報7251點，跌1.61%，而英國富時100指數收報8174點，跌1.3%。

受美國經濟數據遜預期及內地經濟數據疲弱影響，油價見今年1月以來低位，紐約期油收報73.52美元，跌約3.66%。布蘭特期油每桶收報76.81美元，跌3.41%。

夜期開盤跌穿17000點，低開351點，盤中最低16820點，跌493點，收報16901點，跌66點或0.39%，比現貨低水45點。至於港股ADR比例指數則跌0.55%，至16853點，港股預託價方面，匯控（0005）收報折合64.49港元，較港收報跌約1.92%，騰訊（0700）收報折合357.68港元，較港收報跌約0.15%，阿里巴巴（9988）收報折合75.59港元，較港收報升0.32%。