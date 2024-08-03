美股三大指數面對「黑色星期五」， 在就業數據差過預期及科技股下挫拖累，納指跌2.43%， 至16776點收市，為5月31日以來的逾兩個月收市新低， 標指跌1.84%，收報5346點， 為6月4日以來的兩個月收市新低，道指跌1.5%， 至39737點，見7月10日以來低位。全周計，納指累跌約3. 4%，而道指和標指均累跌約2.1%。