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人行下半年工作會議：加大宏觀調控力度和逆周期調節

中國人民銀行昨晚公布，已於周四（1日）召開今年下半年工作會議，提出加大金融對實體經濟的支持力度，把著力點更多轉向惠民生、促消費，並化解金融支持融資平台債務風險和房地產金融風險。會議提出，加大宏觀調控力度，加強逆周期調節，增強經濟持續回升向好形勢。

人行指，繼續用好結構性貨幣政策工具，激勵引導金融機構優化信貸結構，更大力度推進金融支持大規模設備更新，以及大宗耐用消費品以舊換新政策，並開展科技、綠色、中小微企業及鄉村振興等金融服務能力提升工程。

至於金融支持地方債務風險化解取得階段性成效，人行指，繼下調個人住房貸款首付比，取消全國層面個人住房貸款利率政策下限等之後，仍需持續防範化解重點領域金融風險，並執行好3000億元人民幣保障性住房再貸款政策，促進加快建立租購並舉的住房制度。

人行指，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，推動社會綜合融資成本穩中有降，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範匯率超調風險。金融改革開放方面，人行鼓勵金融機構開展人民幣跨境融資類業務，推進央行間本幣互換和本幣結算合作，擴大企業貿易便利化政策覆蓋面，升級擴圍跨國公司本外幣一體化資金池政策。