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華潤醫藥斥資68億購入天士力醫藥28%持股成最大股東

華潤醫藥（3320）公布，旗下非全資附屬公司華潤三九以68億元，購入天士力醫藥（滬：600535）4.18億股或28%持股，成第一大股東。收購作價為每股14.85元（人民幣，下同）、較天士力於上周四（1日）停牌時的股價14.08元溢價約5.5%。

華潤三九將自有資金及自籌資金，分三期付款建議收購事項的代價。

該等賣方天士力醫藥擁有50.50%權益，該等賣方包括天士力生物醫藥、天津和悅、天津康順、天津順祺、天津善臻、天津通明及天津鴻勳組成，各公司分別向華潤三九出售天士力醫藥23.54%、1.95%、0.84%、0.49%、0.43%、0.38%和0.38%的股權。而待有關交易完成後，該等賣方持股將減至22.5%。

天士力醫藥及其附屬公司主要從事藥品的研發、生產、批發及分銷。其業務範圍涵蓋中醫、生物藥物及化學藥品，聚焦治療心腦血管疾病、消化代謝疾病以及腫瘤的現代中藥，去年除稅後淨溢利為10.17億元，2022年則為除稅後虧損3.48億元。

華潤醫藥表示，建議收購事項將透過所產生的協同效應，促進集團的國際化發展，同時有望提升華潤三九的核心競爭力，並進一步改善其業務規模及盈利能力。

通告指出，待有關交易完成後，華潤三九將成為天士力醫藥的最大股東，而天士力醫藥將成為華潤醫藥將為非全資附屬公司入賬。