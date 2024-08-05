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日央行委員：情況適合應加息 日圓兌港元升穿5.35見7個月最強 日股挫逾4%

【08:34更新】美國經濟放緩和日圓升值，拖累股市。日經225指數在東京早盤一度下跌5.9%，較紀錄高位下跌21%。

日本東證指數跌幅超過7%，從7月高點下跌20%，熔斷機制被觸發。

【原文】彭博社報道，日本央行公布6月政策紀要，日本央行委員稱，日圓疲軟使物價面臨上行風險，物價上行風險變得更加明顯，短期匯率波動不應左右政策。委員稱，如情況適合，日本央行應該加息。

紀要顯示，有成員稱，由於近期日圓貶值，進口價格上漲，造成通脹上行風險，如果成本推動型通脹導致通脹預期上升、薪資上漲，可能會加劇潛在通脹。一位成員表示，勞動成本上升的傳導速度加快，可能會出現在消費者通脹中。

一位成員表示，日本央行可能需要考慮調整貨幣寬鬆程度，因為新的成本推動壓力導致通脹可能超調。一名委員表示，日本央行必須在適當的時機毫不拖延地加息，亦有委員表示，通脹明顯反彈後才能升息，數據證實通脹預期上升。

委員們一致認為近期日圓疲軟推高通脹，需警惕引導貨幣政策。同時亦有一位成員表示，日本央行的貨幣政策不應受到短期匯率波動的影響。

日圓升值，兌美元及港元均見近7個月最強。而由7月每美元兌日圓高位計，累計貶1值10.29%。

每美元兌日圓曾貶值最多0.85%，貶值至145.29日圓，是1月15日144.88日圓後最弱。現報145.66日圓，貶值0.59%。連續貶值5日，累計貶值8.36日圓，對上一次連續貶值5日是3月11日。

每百日圓兌港元曾最多0.83%，升值至5.3721，是1月16日5.3731後最強。現報5.3562，升值0.53%。連續升值5日，累計0.2856，對上一次連續5日是3月11日。

日股跌逾4%。

東證曾跌最多4.67%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為6.19%。低見2419.1點，是1月10日2415.78點後最低。現報2425.15點，跌4.43%。連跌3日，累計跌369.11點，對上一次連跌3日是7月26日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月24日。

日經225指數曾跌最多4.78%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為5.89%。低見34194.71點，是1月10日33885.74點後最低。現報34196.79點，跌4.77%。連跌3日，累計跌4905.03點，對上一次連跌3日是7月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月24日。

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