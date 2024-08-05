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港股ADR跌162點 夜期低水45點 中電等業績 美期亞股跌

美股向下，港股ADR跌162點或0.95%，報16784點，即月恒指夜期跌66點，報16901點，夜期低水45點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.82%，折合報357.44元；阿里巴巴（9988）跌0.67%，折合報75.53元；美團（3690）跌0.05%，折合報286.67元；匯控（0005）跌2.73%，折合報64.45元；建行（0939）跌0.05%，折合報28.66元。

道期現跌0.769%；標期現跌1.14%；納期現跌1.76%。日本東證指數現跌7.5%；韓國KOSPI指數現跌3.5%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌2.55%。

VIX指數隔晚升25.82%或4.8點，報23.39點。

紐油現跌0.05%或0.03美元，報73.48美元；布油現跌0.05%或0.03美元，報73.48美元；金價現跌0.49%或12.05美元，報2431.19美元；LME 銅期貨隔晚升0.03%或3美元，報9055.5美元。比特幣現跌4.05%或2395.75美元，報56739.76美元；美國10年期債息現跌1.48%或0.0561厘，報3.7343厘。

今日焦點股份可留意：

5間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、康耐特光學（2276）、利華控股集團（1346）、山水水泥（0691），及ＴＯＭ集團（2383）

華潤醫藥（3320）斥資68億購入天士力醫藥28%持股成最大股東。

據報劉強東卸任京東（9618）CEO後仍在海外「經營著」公司。

李氏大藥廠（0950）發盈喜，料半年純利按年增近3倍。

綠新親水膠體（1084）料上半年純利介乎持平或少賺兩成。

飲食股爆盈警潮，呷哺呷哺（0520）料中期蝕最多2.8億人幣。

京信通信（2342）發盈警，料上半年轉蝕不多於1.6億元。

中證監受理一脈陽光（2522）H股全流通備案申請。

新確科技（1063）與Osmosis訂立諒解備忘錄，開發Web3智能手機。

太地（1972）上半年3香港物業零售額齊跌，太古廣場挫13%。

奈雪的茶（2150）料中期經調整由盈轉虧最多4.9億人幣。

特海國際（9658）發盈警，料中期盈轉虧最多500萬美元。

證監會：米高集團（9879）股權高度集中，提醒審慎買賣。

業主失業，按證保險公司批准按保物業可出租。

15款進口網遊獲批，網易（9999）、騰訊（0700）共佔7款。

The Capital Group減持中國中免（1880）1%。

中國再保險（1508）發盈喜，料中期純利升最多2倍。

平安資產管理增持工行（1398）

鄭家純再增持周大福（1929）

鴻興印刷（0450）盈警，料上半年轉蝕約400萬元。

香港電訊（6823）將於今年11月8日終止2G服務。

 

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