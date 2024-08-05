恒指今早低開268點或1.59%，報16676點，大市成交金額18億元；國指今早低開86點或1.46%，報5888點。恒生科技指數開市報3333點，跌1.53%。上升股份比例為2.96%，下跌為11.34%，無升跌為85.69%。
藍籌0隻升，72隻下跌，10隻無升跌。中海油（0883）跌3.92%，報19.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報12.1元，升1.85%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報305元，跌3.24%。
恒指續低於10天線(17131.98點)。科指續低於10天線(3449.47點)，50天線(3646.93點)跌穿100天線(3647.03點)。
5間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報68元，跌0.8%。康耐特光學（2276）開市報11.48元，無升跌。利華控股集團（1346）無成交，報0.75元。山水水泥（0691）無成交，報0.5元。ＴＯＭ集團（2383）無成交，報0.52元。
華潤醫藥（3320）斥資68億購入天士力醫藥28%持股成最大股東。開市報5.23元，無升跌。
據報劉強東卸任京東（9618）CEO後仍在海外「經營著」公司。開市報96.55元，跌1.88%。
李氏大藥廠（0950）發盈喜，料半年純利按年增近3倍。開市報1.24元，升14.81%。
綠新親水膠體（1084）料上半年純利介乎持平或少賺兩成。無成交，報0.7元。
飲食股爆盈警潮，呷哺呷哺（0520）料中期蝕最多2.8億人幣。創上市新低，見1.11元，開市報1.11元，跌9.02%。
京信通信（2342）發盈警，料上半年轉蝕不多於1.6億元。開市報0.8元，跌6.98%。
中證監受理一脈陽光（2522）H股全流通備案申請。無成交，報18元。
新確科技（1063）與Osmosis訂立諒解備忘錄，開發Web3智能手機。無成交，報0.078元。
太地（1972）上半年3香港物業零售額齊跌，太古廣場挫13%。開市報12.24元，跌0.49%。
奈雪的茶（2150）料中期經調整由盈轉虧最多4.9億人幣。創上市新低，見1.66元，開市報1.66元，跌5.68%。
特海國際（9658）發盈警，料中期盈轉虧最多500萬美元。無成交，報12.16元。
證監會：米高集團（9879）股權高度集中，提醒審慎買賣。無成交，報7.55元。
業主失業，按證保險公司批准按保物業可出租。本地地產股新世界發展（0017）開市報7.05元，跌0.84%；新鴻基地產（0016）開市報66.7元，跌1.19%；長實集團（1113）開市報29.6元，跌1.17%；恒地（0012）開市報21.9元，無升跌；信和置業（0083）開市報8.08元，無升跌；華置（0127）無成交，報1.27元；嘉華國際（0173）無成交，報1.73元。
15款進口網遊獲批，網易（9999）、騰訊（0700）共佔7款。網易開市報138.1元，跌1.57%。騰訊（0700）開市報352元，跌1.73%。
The Capital Group減持中國中免（1880）1%。開市報54.8元，升1.2%。
中國再保險（1508）發盈喜，料中期純利升最多2倍。開市報0.56元，升7.69%。
平安資產管理增持工行（1398）。開市報4.3元，跌0.46%。
鄭家純再增持周大福（1929）。開市報6.7元，無升跌。
鴻興印刷（0450）盈警，料上半年轉蝕約400萬元。無成交，報1.07元。
香港電訊（6823）將於今年11月8日終止2G服務。開市報9.98元，跌0.1%。
破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065元，開市報1065元，升0.06%。
3隻股份創上市新低，包括呷哺呷哺（0520）低見1.11元，開市報1.11元，跌9.02%；奈雪的茶（2150）低見1.66元，開市報1.66元，跌5.68%；和諧汽車（3836）低見0.41元，開市報0.41元，跌1.2%。
創52周低，其中包括，銀河娛樂（0027）低見30.6元，開市報30.6元，跌2.24%；金沙中國（1928）低見14.22元，開市報14.22元，跌0.97%；海底撈（6862）低見11.7元，開市報11.7元，跌2.66%；鷹君（0041）低見10.36元，開市報10.36元，跌0.96%；百度（9888）低見81.6元，開市報81.6元，跌2.28%；蒙牛（2319）低見12.4元，開市報12.4元，跌1.27%；李寧（2331）低見13.32元，開市報13.32元，跌2.49%。
異動股
上升異動股，包括，樂普生物－Ｂ（2157）開市報3.45元，升15%；德祥地產（0199）開市報0.5元，升14.94%；嘉和生物－Ｂ（6998）開市報1.39元，升14.88%；李氏大藥廠（0950）開市報1.24元，升14.81%；智勤控股（9913）開市報2.75元，升12.24%；龍輝國際控股（1007）開市報4.02元，升9.84%；亨鑫科技（1085）開市報1.14元，升9.62%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.244元，升8.93%；中國再保險（1508）開市報0.56元，升7.69%；朗華國際集團（8026）開市報0.355元，升7.58%。
下跌異動股，包括，華夏比特幣ETF（3042）開市報7.1元，跌10.92%；高視醫療（2407）開市報10.7元，跌10.83%；嘉實比特幣（3439）開市報7.27元，跌9.69%；亞洲電視控股（0707）開市報0.17元，跌9.57%；呷哺呷哺（0520）創上市新低，見1.11元，開市報1.11元，跌9.02%；華夏以太幣（3046）開市報7元，跌8.85%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報21.98元，跌8.42%；中泰期貨（1461）開市報0.45元，跌8.16%；永順控股香港（6812）開市報0.216元，跌8.09%；博雅互動（0434）開市報1.5元，跌7.98%。
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