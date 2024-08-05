moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指今早低開268點 科指跌1.5% 50天線跌穿100天線

恒指今早低開268點或1.59%，報16676點，大市成交金額18億元；國指今早低開86點或1.46%，報5888點。恒生科技指數開市報3333點，跌1.53%。上升股份比例為2.96%，下跌為11.34%，無升跌為85.69%。

藍籌0隻升，72隻下跌，10隻無升跌。中海油（0883）跌3.92%，報19.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，23隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報12.1元，升1.85%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報305元，跌3.24%。

恒指續低於10天線(17131.98點)。科指續低於10天線(3449.47點)，50天線(3646.93點)跌穿100天線(3647.03點)。

5間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報68元，跌0.8%。康耐特光學（2276）開市報11.48元，無升跌。利華控股集團（1346）無成交，報0.75元。山水水泥（0691）無成交，報0.5元。ＴＯＭ集團（2383）無成交，報0.52元。

華潤醫藥（3320）斥資68億購入天士力醫藥28%持股成最大股東。開市報5.23元，無升跌。

據報劉強東卸任京東（9618）CEO後仍在海外「經營著」公司。開市報96.55元，跌1.88%。

李氏大藥廠（0950）發盈喜，料半年純利按年增近3倍。開市報1.24元，升14.81%。

綠新親水膠體（1084）料上半年純利介乎持平或少賺兩成。無成交，報0.7元。

飲食股爆盈警潮，呷哺呷哺（0520）料中期蝕最多2.8億人幣。創上市新低，見1.11元，開市報1.11元，跌9.02%。

京信通信（2342）發盈警，料上半年轉蝕不多於1.6億元。開市報0.8元，跌6.98%。

中證監受理一脈陽光（2522）H股全流通備案申請。無成交，報18元。

新確科技（1063）與Osmosis訂立諒解備忘錄，開發Web3智能手機。無成交，報0.078元。

太地（1972）上半年3香港物業零售額齊跌，太古廣場挫13%。開市報12.24元，跌0.49%。

奈雪的茶（2150）料中期經調整由盈轉虧最多4.9億人幣。創上市新低，見1.66元，開市報1.66元，跌5.68%。

特海國際（9658）發盈警，料中期盈轉虧最多500萬美元。無成交，報12.16元。

證監會：米高集團（9879）股權高度集中，提醒審慎買賣。無成交，報7.55元。

業主失業，按證保險公司批准按保物業可出租。本地地產股新世界發展（0017）開市報7.05元，跌0.84%；新鴻基地產（0016）開市報66.7元，跌1.19%；長實集團（1113）開市報29.6元，跌1.17%；恒地（0012）開市報21.9元，無升跌；信和置業（0083）開市報8.08元，無升跌；華置（0127）無成交，報1.27元；嘉華國際（0173）無成交，報1.73元。

15款進口網遊獲批，網易（9999）、騰訊（0700）共佔7款。網易開市報138.1元，跌1.57%。騰訊（0700）開市報352元，跌1.73%。

The Capital Group減持中國中免（1880）1%。開市報54.8元，升1.2%。

中國再保險（1508）發盈喜，料中期純利升最多2倍。開市報0.56元，升7.69%。

平安資產管理增持工行（1398）。開市報4.3元，跌0.46%。

鄭家純再增持周大福（1929）。開市報6.7元，無升跌。

鴻興印刷（0450）盈警，料上半年轉蝕約400萬元。無成交，報1.07元。

香港電訊（6823）將於今年11月8日終止2G服務。開市報9.98元，跌0.1%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065元，開市報1065元，升0.06%。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括呷哺呷哺（0520）低見1.11元，開市報1.11元，跌9.02%；奈雪的茶（2150）低見1.66元，開市報1.66元，跌5.68%；和諧汽車（3836）低見0.41元，開市報0.41元，跌1.2%。

創52周低，其中包括，銀河娛樂（0027）低見30.6元，開市報30.6元，跌2.24%；金沙中國（1928）低見14.22元，開市報14.22元，跌0.97%；海底撈（6862）低見11.7元，開市報11.7元，跌2.66%；鷹君（0041）低見10.36元，開市報10.36元，跌0.96%；百度（9888）低見81.6元，開市報81.6元，跌2.28%；蒙牛（2319）低見12.4元，開市報12.4元，跌1.27%；李寧（2331）低見13.32元，開市報13.32元，跌2.49%。

異動股

上升異動股，包括，樂普生物－Ｂ（2157）開市報3.45元，升15%；德祥地產（0199）開市報0.5元，升14.94%；嘉和生物－Ｂ（6998）開市報1.39元，升14.88%；李氏大藥廠（0950）開市報1.24元，升14.81%；智勤控股（9913）開市報2.75元，升12.24%；龍輝國際控股（1007）開市報4.02元，升9.84%；亨鑫科技（1085）開市報1.14元，升9.62%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.244元，升8.93%；中國再保險（1508）開市報0.56元，升7.69%；朗華國際集團（8026）開市報0.355元，升7.58%。

下跌異動股，包括，華夏比特幣ETF（3042）開市報7.1元，跌10.92%；高視醫療（2407）開市報10.7元，跌10.83%；嘉實比特幣（3439）開市報7.27元，跌9.69%；亞洲電視控股（0707）開市報0.17元，跌9.57%；呷哺呷哺（0520）創上市新低，見1.11元，開市報1.11元，跌9.02%；華夏以太幣（3046）開市報7元，跌8.85%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報21.98元，跌8.42%；中泰期貨（1461）開市報0.45元，跌8.16%；永順控股香港（6812）開市報0.216元，跌8.09%；博雅互動（0434）開市報1.5元，跌7.98%。

其他報道

港股ADR跌162點 夜期低水45點 中電等業績 美期亞股跌

日央行委員：情況適合應加息 日圓兌港元升穿5.35見7個月最強 日股挫逾4%

北水增持中行 減持南方恆生科技