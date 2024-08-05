恒指今早低開268點或1.59%，報16676點，大市成交金額18億元；國指今早低開86點或1.46%，報5888點。恒生科技指數開市報3333點，跌1.53%。上升股份比例為2.96%，下跌為11.34%，無升跌為85.69%。