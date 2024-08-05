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本港7月PMI升至49.5 第3個月低於50 內地新增業務回復增長

標普全球7月香港特區採購經理指數(PMI®)經季節調整後，由6月的48.2升至49.5，惟最新讀數已連續三月跌穿50持平線，反映營商環境持續變弱，緊縮程度較上月放緩，整體不大。

營商環境依然低迷，但下行速度於踏入2024下半年之際開始減慢。來自內地新增業務回復增長，但新出口訂單卻仍然緊縮。私營企業進一步看淡業務前景，因此就業水平繼續下降。整體營商情緒維持看淡。

踏入2024下半年度，香港特區私營經濟持續收縮，惟下行速度較6月放緩。新增訂單與產量再度減少，但跌幅已經收窄。來自中國內地的新增業務回復增長，但新出口訂單卻仍然緊縮。此外，由於私營企業進一步看淡業務前景，因此就業水平繼續下降。

價格方面，雖然成本通脹放緩至3年半最低，但7月的產出價格升幅反而擴大。

香港特區私營企業受市道低迷和競爭加劇的影響，因此在7月連續第三個月縮減經營活動。行業數據進一步顯示，7月以製造業的減產幅度最為顯著，但總的來說，整體的緊縮程度已從上月逾兩年高位回落，屬於輕微。與此同時，7月新增訂單的跌勢亦較上月放緩。

企業在7月新接的出口訂單，其跌幅同樣收窄，整體不大；反而從內地客戶新接的業務重拾升幅，扭轉了過去一年頹勢，對此，受訪業者表示因業務拓展得宜，所以取得成果。

在新增訂單縮減的情况下，7月的積壓工作量再度減少。就業水平隨產能壓力紓緩而下降，但調查資料透露，企業縮編主因在於離職空缺未有填補，而非裁員。

香港私營企業7月的整體經營情緒維持悲觀，有關看法已維持一年。綜合而言，企業表示因競爭加劇、經濟前景不明朗，故預計未來一年將會降低產量；但也有多家公司繼續看好需求前景，所以在7月加大採購，並增持庫存。

7月的整體投入成本持續上漲，但升幅放緩至3年半最低。供應商的交付時程不變，反映供應鏈暢順，在此情况下，原材料價格回落，而採購價格也是4個月以來第三度下降。至於員工成本，升幅屬於溫和，乃6個月以來最慢。

不過，香港特區私營企業於7月調高售價，藉此向客戶分攤成本升幅。綜觀整個調查期，則銷售價格的升幅低於投入成本通脹，但高於長期平均值。

標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，「香港特區PMI顯示，營商環境依然低迷，但下行速度於踏入2024下半年之際開始減慢。具體而言，新增訂單與產量在最近一個調查期跌幅收窄，整體有限」。

JingyiPan表示，「此外，公司在7月顯示更大意願提價銷售，而投入成本通脹又降至2021年初水平，因此香港特區企業的盈利壓力紓緩。若以銷售價格和投入成本的通脹率作出比較，則兩者差值是4個月以來最小」。

JingyiPan表示，「7月的整體營商情緒維持看淡，但悲觀程度並不如長期平均值明顯，而企業為配合未來需求的業務計劃，因此繼續增加採購。總的來說，客戶需求必須好轉，從而在不同的活動和就業指標中回復增長活力」。

 

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