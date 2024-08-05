2011年3月11日東日本大震災引發福島核事故，股市連跌3日且跌幅擴大，至3月15日低位，較3月10日東證收市價跌21.81%、日經225跌21.15%。目前，東證、日經225較7月31日收市價跌16.38%及14.66%。

彭博社引述Capital.Com高級市場分析師Kyle Rodda表示，「我們看到市場基本上在大規模去槓桿，投資者拋售資產彌補損失」，市場動得太快，我有些措手不及；當前有很多恐慌性拋售，導致資產價格對非常簡單的基本面動態出現非線性反應」。

SBI證券的總經理Hideyuki Suzuki表示，「美國就業數據進一步增加了美國經濟的不確定性，再加上日圓持續走強，導致市場大幅下跌」。

隨著推動市場上漲的主要因素消退，Japan Exchange Group Inc. 數據顯示，截至7月26日當周，外資淨賣出1.56萬億日圓（107億美元）日本股票現貨和期貨。在此期間，東證指數下跌超過5%，為四年來最大跌幅。

東證今早曾跌最多7.84%，是2020年3月13日後最大跌幅，當日跌幅為9.41%。低見2338.7點，是1月4日2335.58點後最低。現報2368.78點，跌6.65%。連跌3日，累計跌425.48點，對上一次連跌3日是7月26日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月24日。

日經225曾跌最多7.07%，是2020年3月13日後最大跌幅，當日跌幅為10.07%。低見33369.37點，是1月5日33257.43點後最低。現報33895.12點，跌5.61%。連跌3日，累計跌5206.7點，對上一次連跌3日是7月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月24日。

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