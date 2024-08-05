積金評級公布7月份強積金表現調查，隨著7月份錄得單月正回報，強積金總資產再創歷史新高位，估算現約達1.236萬億元。7月份強積金回報率約為0.55%，這是強積金今年迄今第5個正回報的單月，年初至今的升幅達5.74%，是自強積金成立以來第七個最佳的首7個月回報表現
以港元計算，7月份單月投資收益約為68億元，人均獲利約1,400元，年初至今投資收益約為664億元，每位成員平均收益約14,000元。計入7月份投資收益及供款後，475萬名強積金成員平均賬戶結餘約為259,900元，按月增加約2,100元，今年迄今增加約20,000元。
環球股市上升及債券基金出現反彈均促成7月份強積金的正回報，但本地股票基金則下跌。
另外，今年第二季強積金資金淨流入約為117.7億元，比2023年同期減少約13.9億元（約11%），比上一季度減少約21億港元（約15%）。
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