積金評級公布7月份強積金表現調查，隨著7月份錄得單月正回報，強積金總資產再創歷史新高位，估算現約達1.236萬億元。7月份強積金回報率約為0.55%，這是強積金今年迄今第5個正回報的單月，年初至今的升幅達5.74%，是自強積金成立以來第七個最佳的首7個月回報表現