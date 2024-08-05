本次審核的四家銀行係金融租賃公司分別是：國銀金融租賃股份有限公司（國銀租賃，A+/負面）；工銀金融租賃股份有限公司（工銀租賃，A/負面）；交銀金融租賃股份有限公司（交銀租賃，A/負面）；建信金融租賃股份有限公司（建信租賃，A/負面）。

惠譽對中國租賃業的行業風險運營環境評分維持在「bbb-」，前景穩定。該評估得到了該行業治理和風險管理基礎設施的持續改進以及風險狀況的增強的支持。惠譽預計，當局不會扭轉加強監管審查和行業風險狀況的監管改革。又認為，正如主權評級所反映的，中國穩健的外部財政及其龐大、多元化的經濟將提供比隱含的經營環境得分所顯示的更大的金融和經濟穩定性。

所有四間銀行附屬金融租賃公司的發行人違約評等（IDR）均與其母行一致。租賃公司在提供補充租賃服務方面發揮著重要作用，增強了母行的產品供應並支持母行的國際擴張，鑑於這些租賃子公司共享品牌策略、管理和營運整合程度較高，以及母行有義務按照租賃子公司的要求提供流動性和資本支持，如果這些租賃子公司違約，母行將面臨巨大的聲譽風險。

惠譽稱，儘管國銀租賃正在探索計劃，包括可能轉讓國銀租賃股份，但惠譽繼續將國銀租賃的評級與國家開發銀行（國開行，A+/負面）的評級保持一致。預計國開行將繼續致力於支持國銀租賃，以避免對子公司的業務狀況造成任何意外破壞以及母公司的聲譽風險。

所有受評海外子公司和平台的 IDR 均與其母租賃公司一致。這種一致性反映了它們作為其母公司不可分割的一部分的高度整合，以及如果它們違約的話潛在的聲譽風險。這些海外子公司和平台主要作為租賃公司國際化經營的飛機租賃、船舶租賃或資金平台。儘管與最終母銀行在岸貸款業務的協同效應較低，但租賃公司的飛機和船舶租賃業務被認為對中國的增長政策具有重要戰略意義，並增強了中國在全球市場的影響力。

惠譽稱，評估這些銀行附屬金融租賃公司的獨立信用狀況弱於其支持驅動的發行人違約評級，反映出與國際同行相比，它們的槓桿率較高、盈利能力有限、對短期批發融資的依賴程度較高以及流動性覆蓋率較低。然而，這些因素被其整體穩定的資產品質和母行強大的普通資金和資本支持所平衡。

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