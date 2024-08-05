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聯儲局年內減息機會均過百 年底料減逾1厘 人民幣創7個月最強 美匯逾4個月低

美國上周五公布的經濟數據疲弱，引發減息機會急升，美元大跌，人民幣升值至近7個月最強。目前，利率期貨顯示，今年餘下三次聯局議息會議減息機率均超過100%，9月減息機會達180.8%，引伸減息幅度0.452%；11月機會170.5%，減息0.875%；12月機會121.1%，減息1.178%。

上周五美國公布的7月新增就業人數驟降，並且前兩個月的數據也被下修，失業率意外連續第四個月攀升。疲軟的就業數據引發美國經濟衰退擔憂，摩根大通和花旗預計聯儲局年內將啟動激進寬鬆。繼7月下旬人民幣因息差交易平倉帶來一波快速升值後，離岸人民幣再度走強，上周創下去年1月以來最大周度升幅。

彭博社報道，瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，「市場對聯儲局更大幅度減息的預期正在升溫，這觸發更多的套息交易平倉」，如果聯儲局確實更為激進，新興市場亞洲貨幣匯率可能出現更廣泛的揚升。

美匯指數曾最多0.25%，低見102.954，是3月14日102.736後低。現報102.962，跌0.24%。連續2日下跌，累計1.459，對上一次連續2日是7月31日。

離岸人民幣曾升值最多0.72%，升值至7.1125元，是1月2日7.1102元後最強。現報7.1376元，升值0.37%。連續升值2日，累計升值0.1137元，對上一次連續升值2日是7月31日。

在岸人民幣曾升值最多0.43%，升值至7.1384元，是1月2日7.104元後最強。現報7.1428元，升值0.37%。連續升值2日，累計升值0.1022元，對上一次連續升值2日是7月31日。

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