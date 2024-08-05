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港元拆息全線向下 港元升值幅度創近6年最高 見近20個月最強

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌6日，跌3.38點子至4.3%，是5月17日後最低，當日報4.24351%。對上一次連跌6日是7月4日，當日拆息報4.5128%。

港元現報7.7744元升值330點子，曾貶值最多5點子，報7.8079元，亦曾升值最多377點子，報7.7697元，升值幅度最多0.48%，是2018年9月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.63%；而升值至7.7697元，是2022年12月12日7.7679元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌22.12點子至3.87345%，是6月18日後最低；1星期HIBOR跌9.12點子至4.11774%，是6月19日後最低；2星期HIBOR跌2.24點子至4.2%，是6月14日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.8點子至4.47845%，是4月25日後最低；6個月期HIBOR跌1.35點子至4.55875%，是2023年5月17日後最低；12個月期HIBOR跌1.32點子至4.60363%，是2023年5月17日後最低。

美元指數現報102.997貶值0.211點或0.2%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46652%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1327%，連續5日擴闊，利差是2024年5月17日後最闊，當日差距為-1.1907%。

對上一次連續5日擴闊，是2024年4月23日，當日利差報-1.415%。

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