恒汽曾跌最多6.35%，是7月30日後最大跌幅，當日跌幅為6.56%。低見0.295元，是7月30日0.285元後最低。現報0.3元，跌4.76%。

恒汽在7月28日發布公告，稱附屬公司恒大新能源汽車(廣東)有限公司及恒大智能汽車(廣東)有限公司於7月26日收到相關地方人民法院下發的通知書，附屬公司的個別債權人於7月25日向地方法院申請對附屬公司進行破產重整。

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