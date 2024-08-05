moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中銀航空租賃發盈喜 料上半年多賺七至八成

中銀航空租賃（2588）發盈喜，預期截至2024年6月30日止6個月的稅後淨利潤將按年增加70%至80%。

上半年盈利增加主要歸因於公司兩架波音747-8F飛機已於2024年3月收回。該公司今年3月底宣布，已於2024年3月收回原租予俄羅斯有關航空公司的兩架波音747-8F飛機，並已將其運出俄羅斯。收回該等飛機將對公司2024年的財務業績產生積極影響，將於完成對該等飛機狀況的評估後，釐定具體金額。公司亦將評估收回該等飛機對相關保險索賠的影響。

中銀航空租賃中午收報67.5元，升1.8%。

其他報道

內地法院裁定 恒汽旗下進入破產重整程序

滬深三大指數半日向上 滬指收復2900點大關

港元拆息全線向下 港元升值幅度創近6年最高 見近20個月最強

聯儲局年內減息機會均過百 年底料減逾1厘 人民幣創7個月最強 美匯逾4個月低

惠譽確認四內銀旗下金融租賃公司評級展望為「負面」

積金評級：7月強積金人均賺1400元 年初至今人均獲利1.4萬元

日股曾挫逾7% 3日跌幅逼近311地震 東證曾熔斷

美國據報擬禁自動駕駛汽車中使用中國軟件

財新7月服務業PMI回升至52.1 勝預期 就業指數升至去年9月後最高

前債王料美股未見底 投資者不宜撈底

本港7月PMI升至49.5 第3個月低於50 內地新增業務回復增長

滬深三大指數低開 人行淨回籠3009億人幣

恒指今早低開268點 科指跌1.5% 50天線跌穿100天線

港股ADR跌162點 夜期低水45點 中電等業績 美期亞股跌

日央行委員：情況適合應加息 日圓兌港元升穿5.35見7個月最強 日股挫逾4%

北水增持中行 減持南方恆生科技