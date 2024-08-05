美股上周五急挫，日圓今早急升亦拖累日股，不過今早內地財新服務業PMI回升，就業指數向上，而港PMI亦顯示內地新增業務回復增長，A股逆市上升，港股今日跌幅亦遠低於亞洲區內其他市場，如日股挫逾7%、韓股逾6%，台股逾7%。美年內肯定減息，銀行股下跌，地產股上升。北水轉流入。