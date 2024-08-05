美股上周五急挫，日圓今早急升亦拖累日股，不過今早內地財新服務業PMI回升，就業指數向上，而港PMI亦顯示內地新增業務回復增長，A股逆市上升，港股今日跌幅亦遠低於亞洲區內其他市場，如日股挫逾7%、韓股逾6%，台股逾7%。美年內肯定減息，銀行股下跌，地產股上升。北水轉流入。
恒指今早低開268點，高位跌0.92點，低位跌331點，高低波幅330點。上升股份比例為17.11%，下跌為31.02%，無升跌為51.85%。
恒指半日跌268點或1.59%，報16676點，大市成交金額18億元；國指跌86點或1.45%，報5888點。恒生科技指數收報3333點，跌1.53%。
藍籌股成交金額275.06億元，佔大市成交1528.11%；科指成份股成交金額117.44億元，佔大市成交652.44%；國指成份股成交金額212.8億元，佔大市成交1182.22%。
24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.39億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額增加16.39%，至99.07億元，佔大市成交16.29%。牛熊證成交金額44.7億元，增加75.17%；窩輪成交金額54.37億元，減少8.77%。
藍籌47隻升，32隻下跌，3隻無升跌。農夫山泉（9633）升1.83%，收報30.55元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌3.92%，收報19.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報126.3元，升5.78%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報28.3元，跌3.41%。
恒指續低於10天線(17155.2點)。科指續低於10天線(3455.05點)，50天線(3648.05點)開市曾跌穿100天線(3647.59點)。
北水南下合計淨流入0.6億元，終止單日流出。
內地法院裁定 恒汽（0708）旗下進入破產重整程序。收報0.295元，跌6.35%。
匯控（0005）收報63.35元，跌3.65%。渣打（2888）收報68.9元，跌5.03%。中銀香港（2388）收報22.05元，跌1.12%。恒生（0011）收報89.35元，跌1.54%。
本地地產股同時亦受惠於按證保險公司新政，業主失業，批准按保物業可出租。新世界發展（0017）收報7.67元，升7.88%。新鴻基地產（0016）收報70.45元，升4.37%。長實集團（1113）收報31.05元，升3.67%。恒地（0012）收報22.65元，升3.42%。信和置業（0083）收報8.13元，升0.62%。華置（0127）收報1.27元，無升跌。嘉華國際（0173）收報1.71元，跌1.16%。
收租股
太古（0019）收報66.3元，跌0.15%。鷹君（0041）見52周低10.36元，收報10.46元，無升跌。希慎（0014）收報10.76元，升2.48%。太古地產（1972）收報12.76元，升3.74%。九龍倉置業（1997）收報19.88元，升6.65%。九龍倉集團（0004）收報21.05元，跌0.24%。領展（0823）收報35.1元，升4.62%。
5間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報68.15元，跌0.58%。康耐特光學（2276）收報11.2元，跌2.44%。利華控股集團（1346）收報0.74元，跌1.33%。山水水泥（0691）收報0.5元，無升跌。ＴＯＭ集團（2383）收報0.52元，無升跌。
華潤醫藥（3320）斥資68億購入天士力醫藥28%持股成最大股東。收報5.36元，升2.49%。
據報劉強東卸任京東（9618）CEO後仍在海外「經營著」公司。收報97.85元，跌0.56%。
李氏大藥廠（0950）發盈喜，料半年純利按年增近3倍。收報1.18元，升9.26%。
綠新親水膠體（1084）料上半年純利介乎持平或少賺兩成。收報0.71元，升1.43%。
飲食股爆盈警潮，呷哺呷哺（0520）料中期蝕最多2.8億人幣。創上市新低，見1.09元，收報1.16元，跌4.92%。
京信通信（2342）發盈警，料上半年轉蝕不多於1.6億元。收報0.79元，跌8.14%。
中證監受理一脈陽光（2522）H股全流通備案申請。收報18.18元，升1%。
新確科技（1063）與Osmosis訂立諒解備忘錄，開發Web3智能手機。收報0.078元，無升跌。
太地（1972）上半年3香港物業零售額齊跌，太古廣場挫13%。收報12.76元，升3.74%。
奈雪的茶（2150）料中期經調整由盈轉虧最多4.9億人幣。創上市新低，見1.52元，收報1.54元，跌12.5%。
特海國際（9658）發盈警，料中期盈轉虧最多500萬美元。收報12.22元，升0.49%。
證監會：米高集團（9879）股權高度集中，提醒審慎買賣。收報7.19元，跌4.77%。
15款進口網遊獲批，網易（9999）、騰訊（0700）共佔7款。網易收報138.8元，跌1.07%。騰訊（0700）收報359.2元，升0.28%。
The Capital Group減持中國中免（1880）1%。收報55.6元，升2.68%。
中國再保險（1508）發盈喜，料中期純利升最多2倍。收報0.58元，升11.54%。
平安資產管理增持工行（1398）。收報4.26元，跌1.39%。
鄭家純再增持周大福（1929）。見52周低6.55元，收報6.79元，升1.34%。
鴻興印刷（0450）盈警，料上半年轉蝕約400萬元。收報1.04元，跌2.8%。
香港電訊（6823）將於今年11月8日終止2G服務。創上市新高，見10.12元，收報9.97元，跌0.2%。
破頂股包括，香港電訊－ＳＳ（6823）創上市新高，見10.12元，收報9.97元，跌0.2%；ＡＢＦ港債指數（2819）創上市新高，見99.6元，收報99.6元，升1.17%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1088.2元，收報1088.2元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065元，收報1064.3元，跌0.01%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.6元，收報17.6元，升0.57%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.78元，收報53.78元，升0.3%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.97元，收報0.97元，升14.12%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.88元，收報0.8元，升3.9%；卡賓（2030）創52周高，見1.95元，收報1.87元，跌2.09%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見1.17元，收報1.15元，跌1.71%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.43元，收報5.4元，升0.75%；瑞強集團（8427）創52周高，見0.6元，收報0.58元，升5.45%；安碩中國國債（2829）創52周高，見58.58元，收報58.58元，升0.93%；Ａ南方人民幣（3122）創52周高，見181.05元，收報181.05元，升1.32%。
44隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.213元，收報0.213元，跌0.47%；滔搏（6110）低見3.07元，收報3.11元，無升跌；中梁（2772）低見0.099元，收報0.1元，跌0.99%；九毛九（9922）低見2.6元，收報2.65元，跌1.49%；呷哺呷哺（0520）低見1.09元，收報1.16元，跌4.92%；弘海高新資源（0065）低見0.1元，收報0.103元，跌3.74%；宏華集團（0196）低見0.074元，收報0.075元，跌1.32%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.039元，收報0.039元，跌17.02%；明源雲（0909）低見1.63元，收報1.69元，升1.2%；綜合環保集團（0923）低見0.02元，收報0.024元，無升跌。
83隻股份創52周低，其中十隻包括，瑞安房地產（0272）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見4.23元，收報4.33元，跌1.81%；永利澳門（1128）低見5.45元，收報5.7元，升1.42%；銀河娛樂（0027）低見30.35元，收報32.3元，升3.19%；金沙中國（1928）低見14元，收報15.02元，升4.6%；周大福（1929）低見6.55元，收報6.79元，升1.34%；六福集團（0590）低見14.8元，收報14.92元，跌1.19%；周生生（0116）低見6.3元，收報6.44元，升0.47%；東方表行集團（0398）低見3.28元，收報3.39元，升2.11%；依波路（1856）低見1.29元，收報1.41元，跌2.76%。
異動股
上升異動股，包括，秀商時代控股（1849）收報0.075元，升25%；梅斯健康（2415）收報2.3元，升22.99%；立高控股（8472）收報0.86元，升22.86%；COSMOPOL INT'L（0120）收報0.385元，升16.67%；華鼎控股（3398）收報0.167元，升15.97%；汽車街（2443）收報6.24元，升15.77%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.97元，收報0.97元，升14.12%；正道集團（1188）收報0.017元，升13.33%；思捷環球（0330）收報0.113元，升13%；中國智能健康（0348）收報0.065元，升12.07%。
下跌異動股，包括，恆偉集團控股（8219）創上市新低，見0.113元，收報0.135元，跌30.05%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新低，見2.214元，收報2.27元，跌27.66%；嘉實以太幣（3179）創上市新低，見5.47元，收報5.67元，跌26.46%；華夏以太幣（3046）創上市新低，見5.4元，收報5.65元，跌26.43%；ＦＡ南方以太幣（3068）收報12.29元，跌26.41%；博時以太幣（3009）創上市新低，見17.22元，收報18.04元，跌26.37%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新低，見0.73元，收報0.73元，跌26.26%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新低，見0.697元，收報0.728元，跌26.02%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新低，見5.255元，收報5.285元，跌25.62%；大昌微綫集團（0567）收報0.063元，跌23.17%；易居企業控股（2048）收報0.085元，跌19.81%。
其他報道
港元拆息全線向下 港元升值幅度創近6年最高 見近20個月最強
聯儲局年內減息機會均過百 年底料減逾1厘 人民幣創7個月最強 美匯逾4個月低
積金評級：7月強積金人均賺1400元 年初至今人均獲利1.4萬元
財新7月服務業PMI回升至52.1 勝預期 就業指數升至去年9月後最高
本港7月PMI升至49.5 第3個月低於50 內地新增業務回復增長
恒指今早低開268點 科指跌1.5% 50天線跌穿100天線
港股ADR跌162點 夜期低水45點 中電等業績 美期亞股跌
日央行委員：情況適合應加息 日圓兌港元升穿5.35見7個月最強 日股挫逾4%