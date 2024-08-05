利華控股（1346）公布，截至今年6月底止中期盈利為430.4萬（美元，下同），按年倒退26.3%，每股盈利0.68分，中期息維持每股3港仙。
期內收入為9534萬元，較去年同期跌4.9%。公司表示，由於240萬元撥備及關鍵客戶Bonobos的 約1100萬元的扣留貨物，拖累公司上半年的收入及純利分別下降4.9%及26.2%。撇除Bonobos破產的因素，公司的收入將增加5.7%，純利將再創新紀錄至超過750萬元。
上半年毛利率為27.5%，按年跌0.2個百分點。
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