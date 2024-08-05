上半年中電綜合收入微增 1.8% 至 440.86億元，來自香港電力銷售的收入239.17億元，按年微增1.18%﹔來自香港以外電力銷售收入按年增9.26%至166.72億元，來自澳洲天然氣銷售收入按年增2.1%至27.99億元。

集團指，集團營運盈利在計入公平價值變動前增加 22%至 56.83億元，於集團各業務表現穩健以及 EnergyAustralia 的盈利改善所帶來的貢獻，充分抵銷了中國內地兩個核電站因計劃停運大修而導致發電量下降帶來的影響 。計入主要來自EnergyAustralia 的遠期能源合約的未變現公平價值收益和影響可比性項目後，今年首六個月總盈利為59.51億元。

按業務貢獻盈利計，香港能源業務按年增2.8%至41.65億元，中國業務按年跌28%至9.88億元，澳洲業務轉賺6.11億元，印度業務按年增59.8%至2.03億元。

集團指，上半年本港售電量上升至 167.43億度，較 2023 年同期增加 2.6%，當中住宅售電量增3.8%、商業增2%、基建及公共服務增2.8%，製造業跌0.1%。中電指，按於 1 月生效的 2024 年至 2028 年發展計劃，滿足本港的電力需求，致力提供穩 定可靠、價格合理及較低碳能源以支持香港持續發展。加上上半年秉持審慎控制成本及燃料多元化的策略，確保為客戶提供合理電價。雖然香港目前的經濟錄得溫和增長，但意識到能源費用的開支對弱勢社 群做成負擔，因此已為他們推出多項支援措施。

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