彭博社引述Capital.Com高級市場分析師Kyle Rodda表示，「我們看到市場基本上在大規模去槓桿，投資者拋售資產彌補損失」，市場動得太快，我有些措手不及；當前有很多恐慌性拋售，導致資產價格對非常簡單的基本面動態出現非線性反應」。

報道引述Jin Investment Management Pte.的高級投資組合經理Rafael Nemet-Nejat表示，「許多做多日圓疲軟和軟著陸情景的人正被迫平倉」，「這種走勢非常極端，尤其是在多頭頭寸很擁擠的情况下」。

每美元兌日圓曾貶值最多3.3%，是2023年12月7日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為3.8%。貶值至141.7日圓，是1月2日140.82日圓後最弱。現報142.13日圓，跌3%。連續貶值5日，累計貶值11.89日圓，對上一次連續貶值5日是3月11日。

每百日圓兌港元曾最多2.95%，是5月1日後最大幅度，當日幅度為3%。升值至5.4853，是1月3日5.5088後最強。現報5.4691，升2.65%。連續5日，累計0.3985，對上一次連續5日是3月11日。

東證曾跌最多13.04%，是2011年3月15日後最大跌幅，當日跌幅為14.29%。低見2206.73點，是2023年10月24日2196.95點後最低。現報2227.15點，跌12.23%。連跌3日，累計跌567.11點，對上一次連跌3日是7月26日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月24日。

日經225曾跌最多13.24%，是2011年3月15日後最大跌幅，當日跌幅為14.48%。低見31156.12點，是2023年10月31日30552.65點後最低。現報31458.42點，跌12.4%。連跌3日，累計跌7643.4點，對上一次連跌3日是7月19日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月24日。

比特幣曾跌最多16.78%，是2022年11月8日後最大跌幅度，當日跌幅度為16.98%。低見49212.74美元，是2月13日48347.38美元後最低。現報49959.68美元，跌15.52%。連續跌4日，累計跌14734.35美元，對上一次連續跌4日是7月5日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是7月5日。

美國10年期債息曾跌最多3.01%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為4.81%。低見3.6764厘，是2023年6月13日3.6759厘後最低。現報3.6802厘，跌2.91%。連跌8日，累計跌0.6036厘，對上一次連跌8日是2019年8月6日。連續第8日陰燭，對上一次連續第8日陰燭是2021年7月7日。

美國2年期債息曾跌最多4.93%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為7.41%。低見3.6886厘，是2023年5月4日3.6526厘後最低。現報3.6968厘，跌4.72%。連跌5日，累計跌0.7029厘，對上一次連跌5日是6月4日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是7月15日。

恒指曾跌最多2.97%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16441.44點，是4月22日16410.83點後最低。現報16592.25點，跌2.08%。連跌3日，累計跌752.35點，對上一次連跌3日是7月25日。

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