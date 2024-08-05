上月CrowdStrike更新引發的Windows大規模死機事件，令達美航空在6日內取消逾6,000班航班，該公司CEO Ed Bastian更表示，是次故障令公司造成5億美元的損失，並計劃採取法律行動向CrowdStrike索賠。

CrowdStrike向達美航空致歉，但在一封來自外部律師的信中表示，對達美航空暗示CrowdStrike 行為不當感到「極其失望」，並「強烈反對任何關於其嚴重疏忽或行為不端的指控」。

CrowdStrike在信中表示，如果達美航空提訴訟，需要解釋「為什麼面臨類似挑戰的達美航空競爭對手都能更快恢復運營」以及「為什麼達美航空拒絕了CrowdStrike專業人員的免費現場幫助，這些專業人員幫助了許多其他客戶更快地恢復運營」。

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