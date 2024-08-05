他稱，下半年最主要增長動力是公司與港府簽訂的《管制計劃協議》，同時在內地的可再生能源項目發展勢頭良好，若建設完成可帶來貢獻。他指，目前合計在約15個省市有50多個項目，主要在山東、江蘇、雲南及廣西都有項目在建，並會在其他省份尋找投資機會。

至於澳洲業務，他指上半年因部分價格較低遠期合約到期故可調高相關能源價格，加上在客戶業務能收回成本，均對公司業績有正面影響。不過，客戶方面的市場競爭激烈，料下半年持續，而且能源價格繼續高企，對公司營運成本有壓力。

中電中國的可再生能源附屬旗下舊有項目截至今年6月底止，應收國家補貼額累計為27.14億元，他指公司持續收到相關補貼款項，目前未見有收款問題。他又稱，中電中國發展的風場及太陽能光伏電站均為「平價上網」項目，毋需依賴國家補貼營運。

財務總裁紀安立（Alexandre Jean Keisser）指，截至今年6月底止公司債務為588億元，固浮利率分別是52%和48%，保持平衡利率水平；外匯方面按業務需要來融資，而現時利率水平低於4%。

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