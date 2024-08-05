海爾集團旗下保險代理服務提供商眾淼控股（1471）明日掛牌，輝立暗盤今日開報7.2元，較招股價7元高0.2元或2.9%。現報7.3元，高招股價4.3%，成交12.9萬股，涉資96.8萬元。
富途暗盤開報7.16元，高招股價0.16元或2.3%。現報7.42元，高招股價6%。成交4.55萬股，涉資33.9萬元。
公司擬全球發售3530萬股H股，香港公開發售佔一成。每手500股計，一手入場費5151.44元。眾淼引入兩名基石投資者包括洪泰及Reynold Lemkins，共認購4623.4萬元公司股份。公司截至今年4月底止4個月純利為1506.7萬元人民幣，按年增8.1%。
其他報道
OneDegree寵物CEO Plan 貓迷博覽日均新簽發保單較年初增五成
台股再創最大點數跌幅 證交所：市場秩序良好 沒有推出股市穩定措施
達美航空稱因Windows死機蒙受5億美元損失 CrowdStrike拒賠償
去槓桿、日圓拆倉 日股急挫逾13% 比特幣跌16% 納期跌逾5%
亞股再重挫 PMI佳 A股逆升 恒指半日跌268點 銀行股跌 地產股升
港元拆息全線向下 港元升值幅度創近6年最高 見近20個月最強
聯儲局年內減息機會均過百 年底料減逾1厘 人民幣創7個月最強 美匯逾4個月低