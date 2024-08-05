亞股股災。日本東證和日經指數均跌超12%，進入熊市。台股加權指數創史上最大點數跌幅。台積電領跌大盤。韓國基準Kospi指數跌逾8%，觸發熔斷機制。印度股市主要股指勢將創下兩個月最大跌幅。MSCI亞太指數一度下跌6.7%，邁向2008年10月以來最大單日跌幅，並勢將進入技術調整。這一走勢抹去該指數今年以來的所有漲幅。

亞股下跌，不過今早A股一度借財新服務業PMI回升，就業指數向上，而逆市上升。港PMI亦顯示內地新增業務回復增長，A股、港股今日跌幅亦遠低於亞洲區內其他市場。

港股下跌，恒指、國指見4個月最大跌幅，三大指數見逾3個月低，恒指波幅見4個月高。跌市成交增至近兩個月高，連續第二日逾千億。北水亦轉流入，佔大市成交比1.02%，齊為8月1日後高。

恒指今早低開268點，高位跌0.92點，低位跌504點，高低波幅503點，是3月12日後收市新高，當日報541.42點。上升股份比例為12.49%，下跌為54.11%，無升跌為33.39%。

恒指收市跌247點或1.46%，報16698點，大市成交金額1350億元，較上日增加34.34%，是6月11日1398.06億元成交後最多；國指跌98點或1.64%，報5876點。恒生科技指數收報3339點，跌1.36%。

藍籌股成交金額696.65億元，佔大市成交51.6%；科指成份股成交金額289.05億元，佔大市成交21.41%；國指成份股成交金額542.03億元，佔大市成交40.15%。

24隻雙櫃台股，總成交0.8億元人民幣，相當於約0.87億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加49.91%，至127.6億元，佔大市成交9.45%。牛熊證成交金額63.83億元，增加150.14%；窩輪成交金額63.77億元，增加6.99%。

藍籌29隻升，53隻下跌，0隻無升跌。九龍倉置業（1997）升6.22%，收報19.8元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌6.37%，收報19.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報123.2元，升3.18%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.07元，跌7.76%。

恒指受制於10天線(17134.14點)。科指受制於10天線(3450.04點)，50天線(3647.04點)跌穿100天線(3647.09點)。

北水南下合計淨流入13.88億元，終止單日流出，淨流入金額是8月1日83.76億元後最多。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.97%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16441.44點，是4月22日16410.83點後最低。今日收市報16698.36點，是4月22日後收市新低，當日報16511.69點。連跌3日，累計跌646.24點，對上一次連跌3日是7月25日。

科指曾跌最多3.35%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為3.45%。低見3272.06點，是4月19日3233.76點後最低。今日收市報3339.42點，是4月22日後收市新低，當日報3336.35點。連跌3日，累計跌177.45點，對上一次連跌3日是7月25日。

國指曾跌最多3.4%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見5771.61點，是4月19日5678.09點後最低。今日收市報5876.64點，是4月22日後收市新低，當日報5831.26點。連跌3日，累計跌230.52點，對上一次連跌3日是7月25日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月25日。

美債、美匯、港元、日圓、比特幣表現

美國2年期債息曾跌最多4.93%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為7.41%。低見3.6886厘，是2023年5月4日3.6526厘後最低。現報3.8052厘，跌1.92%。連跌5日，累計跌0.5944厘，對上一次連跌5日是6月4日。

美國10年期債息曾跌最多3.01%，是8月2日後最大跌幅，當日跌幅為4.81%。低見3.6764厘，是2023年6月13日3.6759厘後最低。現報3.7547厘，跌0.94%。連跌8日，累計跌0.5291厘，對上一次連跌8日是2019年8月6日。

美匯指數曾最多0.65%，是8月2日後最大幅度，當日幅度為1.24%。低見102.534點，是3月8日102.358點後最低。現報102.779點，跌0.42%。連續2日下跌，累計1.642點，對上一次連續2日是7月31日。

港元曾升值最多0.48%，是2018年9月21日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.63%。升值至7.7697元，是2022年12月12日7.7679元後最強。現報7.7808元，升值0.34%。連續升值2日，累計升值0.0339元，對上一次連續升值2日是7月25日。

每美元兌日圓曾貶值最多3.3%，是2023年12月7日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為3.8%。貶值至141.7日圓，是1月2日140.82日圓後最弱。現報143.03日圓，跌2.39%。連續貶值5日，累計貶值10.99日圓，對上一次連續貶值5日是3月11日。

每百日圓兌港元曾最多2.95%，是5月1日後最大幅度，當日幅度為3%。升值至5.4853，是1月3日5.5088後最強。現報5.4394，升2.09%。連續5日，累計0.3688，對上一次連續5日是3月11日。

比特幣曾跌最多16.78%，是2022年11月8日後最大跌幅度，當日跌幅度為16.98%。低見49212.74美元，是2月13日48347.38美元後最低。現報52602.69美元，跌11.05%。連續跌4日，累計跌12091.34美元，對上一次連續跌4日是7月5日。

午後消息股表現

巴郡周末披露削減蘋果持股近半。手機設備下跌。

鴻騰（6088）收報2.17元，跌9.96%。丘鈦（1478）收報3.8元，跌8.87%。舜宇（2382）收報39.55元，跌5.72%。高偉電子（1415）收報19.12元，跌5.58%。瑞聲（2018）收報25.8元，跌6.35%。比亞迪電子（0285）收報27.7元，跌5.46%。信利國際（0732）收報0.93元，跌7%。富智康（2038）收報0.73元，跌8.75%。

傳友邦（1299）首席營業官詹振聲將退休 接任為與其拍擋多年陳潔瑩。收報52.55元，升1.84%。

思派健康（0314）料上半年虧損收窄。收報6.08元，跌0.98%。

周生生（0116）盈警 料半年純利跌最多四成。見52周低6.3元，收報6.51元，升1.56%。

中電（0002）中期多賺17.6% 派息0.63元。收報68.3元，跌0.36%。

利華控股（1346）上半年盈利跌26% 中期息維持派3仙。收報0.74元，跌1.33%。

中銀航空租賃（2588）發盈喜 料上半年多賺七至八成。收報66.5元，升0.3%。

今早及隔晚消息股表現

內地法院裁定 恒汽（0708）旗下進入破產重整程序。收報0.29元，跌7.94%。

美減息機會增

銀行股

匯控（0005）收報62.05元，跌5.63%。渣打（2888）收報67.55元，跌6.89%。中銀香港（2388）收報21.8元，跌2.24%。恒生（0011）收報89.1元，跌1.82%。

本地地產股同時亦受惠於按證保險公司新政，業主失業，批准按保物業可出租。

本地地產股

新世界發展（0017）收報7.49元，升5.34%。新鴻基地產（0016）收報70.15元，升3.93%。長實集團（1113）收報30.8元，升2.84%。恒地（0012）收報21.85元，跌0.23%。信和置業（0083）收報8元，跌0.99%。華置（0127）收報1.25元，跌1.57%。嘉華國際（0173）收報1.7元，跌1.73%。

收租股

太古（0019）收報66.15元，跌0.38%。鷹君（0041）見52周低10.22元，收報10.34元，跌1.15%。希慎（0014）收報10.64元，升1.33%。太古地產（1972）收報12.6元，升2.44%。九龍倉置業（1997）收報19.8元，升6.22%。九龍倉集團（0004）收報21.05元，跌0.24%。領展（0823）收報34.3元，升2.24%。

5間公司最快今日公布業績，績前表現如下，康耐特光學（2276）收報10.74元，跌6.45%。山水水泥（0691）收報0.51元，升2%。ＴＯＭ集團（2383）收報0.51元，跌1.92%。

華潤醫藥（3320）斥資68億購入天士力醫藥28%持股成最大股東。收報5.23元，無升跌。

據報劉強東卸任京東（9618）CEO後仍在海外「經營著」公司。收報96.95元，跌1.47%。

李氏大藥廠（0950）發盈喜，料半年純利按年增近3倍。收報1.15元，升6.48%。

綠新親水膠體（1084）料上半年純利介乎持平或少賺兩成。收報0.78元，升11.43%。

飲食股爆盈警潮，呷哺呷哺（0520）料中期蝕最多2.8億人幣。創上市新低，見1.09元，收報1.12元，跌8.2%。

京信通信（2342）發盈警，料上半年轉蝕不多於1.6億元。收報0.75元，跌12.79%。

中證監受理一脈陽光（2522）H股全流通備案申請。收報18.08元，升0.44%。

新確科技（1063）與Osmosis訂立諒解備忘錄，開發Web3智能手機。見52周低0.078元，收報0.078元，無升跌。

太地（1972）上半年3香港物業零售額齊跌，太古廣場挫13%。收報12.6元，升2.44%。

奈雪的茶（2150）料中期經調整由盈轉虧最多4.9億人幣。創上市新低，見1.46元，收報1.48元，跌15.91%。

特海國際（9658）發盈警，料中期盈轉虧最多500萬美元。收報11.44元，跌5.92%。

證監會：米高集團（9879）股權高度集中，提醒審慎買賣。收報7.15元，跌5.3%。

15款進口網遊獲批，網易（9999）、騰訊（0700）共佔7款。網易收報137.5元，跌2%。騰訊（0700）收報356.6元，跌0.45%。

The Capital Group減持中國中免（1880）1%。收報52.95元，跌2.22%。

中國再保險（1508）發盈喜，料中期純利升最多2倍。收報0.59元，升13.46%。

平安資產管理增持工行（1398）。收報4.22元，跌2.31%。

鄭家純再增持周大福（1929）。見52周低6.55元，收報6.68元，跌0.3%。

鴻興印刷（0450）盈警，料上半年轉蝕約400萬元。收報1.04元，跌2.8%。

香港電訊（6823）將於今年11月8日終止2G服務。創上市新高，見10.12元，收報9.88元，跌1.1%。

破頂股表現

破頂股包括，香港電訊－ＳＳ（6823）創上市新高，見10.12元，收報9.88元，跌1.1%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見137.7元，收報137.7元，升1.21%；ＡＢＦ港債指數（2819）創上市新高，見99.6元，收報99.6元，升1.17%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1088.2元，收報1088.15元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1065元，收報1064.2元，跌0.02%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1141.2元，收報1140.65元，升0.01%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見18.05元，收報18.05元，升0.28%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見17.65元，收報17.65元，升0.86%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見126.1元，收報126.1元，升0.32%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.78元，收報53.78元，升0.3%；SIS INT'L（0529）創52周高，見1.8元，收報1.8元，無升跌；泛亞環保（0556）創52周高，見0.97元，收報0.96元，升12.94%；建溢集團（0638）創52周高，見0.72元，收報0.72元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.88元，收報0.75元，跌2.6%；東京中央拍賣（1939）創52周高，見0.8元，收報0.8元，無升跌；卡賓（2030）創52周高，見1.95元，收報1.82元，跌4.71%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見1.17元，收報1.15元，跌1.71%；港燈－ＳＳ（2638）創52周高，見5.43元，收報5.31元，跌0.93%；紫元元（8223）創52周高，見2.92元，收報2.88元，升8.68%。

破底股方面

61隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.211元，收報0.211元，跌1.4%；滔搏（6110）低見3.03元，收報3.09元，跌0.64%；中梁（2772）低見0.099元，收報0.099元，跌1.98%；卓悅控股（0653）低見0.012元，收報0.013元，跌7.14%；九毛九（9922）低見2.57元，收報2.65元，跌1.49%；呷哺呷哺（0520）低見1.09元，收報1.12元，跌8.2%；優然牧業（9858）低見1.05元，收報1.05元，跌5.41%；弘海高新資源（0065）低見0.098元，收報0.099元，跌7.48%；宏華集團（0196）低見0.074元，收報0.074元，跌2.63%；裕承科金（0279）低見0.021元，收報0.022元，無升跌。

122隻股份創52周低，其中十隻包括，合生（0754）低見2.91元，收報2.93元，跌0.68%；瑞安房地產（0272）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見4.16元，收報4.27元，跌3.17%；永利澳門（1128）低見5.45元，收報5.67元，升0.89%；銀河娛樂（0027）低見30.35元，收報32元，升2.24%；金沙中國（1928）低見14元，收報14.9元，升3.76%；周大福（1929）低見6.55元，收報6.68元，跌0.3%；六福集團（0590）低見14.48元，收報14.88元，跌1.46%；周生生（0116）低見6.3元，收報6.51元，升1.56%；東方表行集團（0398）低見3.25元，收報3.3元，跌0.6%。

異動股

上升異動股，包括，ＨＭＶＯＤ視頻（8103）收報0.71元，升31.48%；中國生命集團（8296）收報0.072元，升28.57%；汽車街（2443）收報6.76元，升25.42%；萬華媒體（0426）收報0.049元，升19.51%；匯聯金融服務（8030）收報0.59元，升18%；C-LINK SQ（1463）收報0.385元，升16.67%；金慧科技（8295）收報0.074元，升15.63%；光啟科學（0439）收報0.52元，升15.56%；弘陽服務（1971）收報0.54元，升13.68%。

下跌異動股，包括，恆偉集團控股（8219）創上市新低，見0.108元，收報0.116元，跌39.9%；華夏以太幣－Ｒ（83046）創上市新低，見5.015元，收報5.25元，跌26.11%；嘉實以太幣－Ｕ（9179）創上市新低，見0.69元，收報0.738元，跌25.45%；博時以太幣（3009）創上市新低，見16.78元，收報18.29元，跌25.35%；華夏以太幣（3046）創上市新低，見5.285元，收報5.74元，跌25.26%；博時以太幣－Ｕ（9009）創上市新低，見2.16元，收報2.346元，跌25.24%；華夏以太幣－Ｕ（9046）創上市新低，見0.697元，收報0.736元，跌25.2%；嘉實以太幣（3179）創上市新低，見5.335元，收報5.78元，跌25.03%；GOLDWAY EDU（8160）收報0.153元，跌23.5%；勵時集團（1327）平上市低位0.041元，收報0.044元，跌22.81%；大昌微綫集團（0567）收報0.064元，跌21.95%。

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