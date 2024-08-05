永安國際（0289）發盈警，料2024年上半年轉蝕約2.396億元，2023年上半年溢利2.742億元。2024年上半年盈轉虧損主要由於2024年上半年投資物業估值損失約為 5.158億元，相對比2023年同期則為估值淨收益1380萬元；以及2024年上半年百貨業務預期虧損約為2700萬元，相對比截至2023年上半年則為溢利470萬元，主要由於本地居民消費模式轉變以及增加海外旅遊和跨境消費及購物。
如不計算集團投資物業估值損失及有關遞延稅項，集團亦預期2024年上半年溢利略為減少約 4.2% 至約 2.526億元，而截至2023年上半年基本溢利2.637億元。
2024年上半年集團於香港及澳洲墨爾本的投資物業收入預期大致保持穩定，約為 1.93億元，相對比截至2023年上半年則為1.92億元。
集團預期2024年上半年錄得投資組合收益約為1.28億元，主要由於持作買賣用途證券重算至公平價值之未實現收益產生，相對比2023年上半年則為收益9300萬元。
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