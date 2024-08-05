以收入分部來看，期內固定網絡優先連接銷售按年小幅增長至約875.2萬美元；移動網絡優先連接銷售增長增長48.3%至約3219.4萬美元；保修與支援服務增長6.8%至約1257.5萬美元；以及軟件許可銷售增長26.2%至約377.7萬美元。

公司解釋指，由於一系列產品線的強勁增長，尤其大批量產品在多個市場的強勁增長，以及Peplink Starlink項目的正面影響，該項目同時推動了兩個連接分部的銷售增長。

按地方市場收入劃分，期內北美洲按年升37.9%至3676.1萬美元；歐洲、中東和非洲增加21.4%至1472.5萬美元；亞洲則跌14.2%至406.1萬美元。公司表示，在亞洲的銷售仍然主要由各國的政府支出推動，故該地區的銷售往往取決於項目時間安排，有時可能會出現波動。

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