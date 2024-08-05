證監會公布，今天與警方採取聯合行動，拘捕一名55歲男子，涉嫌是組織嚴密的「唱高散貨」集團骨幹成員。
據證監指，該名男子自2022年10月起已被證監會追緝，並遭法院下令逮捕。男子已被列入證監會網站上〈你認識這些人士嗎？〉，並在證監接獲舉報後被捕。
疑犯現正被拘留，以待明天在東區裁判法院進行聆訊。包括懷疑主腦在內的另外11名人士早前因與本案有關而被檢控，並將於區域法院受審。
根據證監會網站上〈你認識這些人士嗎？〉的〈法院下令逮捕的人士〉名單，當中何銘軒涉及正利案件，現年55歲。
證監會法規執行部執行董事魏弘福表示，疑犯落網不但彰顯本會與警方合作無間，亦顯示來自公眾的合作非常重要，他們為證監會提供有用資料和情報，有助將涉嫌不法分子繩之以法。
他續指，促請公眾，如發現任何已被列入證監會監視名單的可疑人士，盡快向證監會舉報，因為這些資料可能有助該會立即採取進一步行動。
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