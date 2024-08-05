《通知》提出，實施金融保障糧食安全專項行動，拓展糧食生產、流通、收儲、加工等全產業鏈金融服務場景，創新高標準農田和設施農業建設的融資模式，深化種業振興和農業科技金融服務，支持符合條件的種業企業上市、掛牌融資和再融資。通知又強調鞏固拓展金融幫扶成效、金融服務鄉村產業發展、金融支持鄉村建設及金融賦能鄉村治理。

《通知》又強調，發揮支農支小再貸款、再貼現、科技創新和技術改造再貸款等貨幣政策工具激勵作用，鼓勵金融機構發行專項金融債券，支持涉農企業發行融資工具，持續加大對鄉村振興重點領域資金投入。加強產業、財政、金融政策協同，暢通政銀企融資對接服務鏈條。各金融機構要持續優化服務機制，實現資源向縣域傾斜，更好滿足各類涉農主體多元化金融需求。

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