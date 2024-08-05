據人行網站消息，8月5日，人行等五部門聯合發布關於加強金融支持鄉村全面振興專項行動的通知（《通知》），提出實施五大專項行動，提升金融服務能力與水平，助力推進鄉村全面振興。
《通知》提出，實施金融保障糧食安全專項行動，拓展糧食生產、流通、收儲、加工等全產業鏈金融服務場景，創新高標準農田和設施農業建設的融資模式，深化種業振興和農業科技金融服務，支持符合條件的種業企業上市、掛牌融資和再融資。通知又強調鞏固拓展金融幫扶成效、金融服務鄉村產業發展、金融支持鄉村建設及金融賦能鄉村治理。
《通知》又強調，發揮支農支小再貸款、再貼現、科技創新和技術改造再貸款等貨幣政策工具激勵作用，鼓勵金融機構發行專項金融債券，支持涉農企業發行融資工具，持續加大對鄉村振興重點領域資金投入。加強產業、財政、金融政策協同，暢通政銀企融資對接服務鏈條。各金融機構要持續優化服務機制，實現資源向縣域傾斜，更好滿足各類涉農主體多元化金融需求。
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