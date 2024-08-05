TOM集團（2383）公布截至今年6月底止中期業績，期內綜合收入3.42億元，按年跌9.6%，主要由於美元強勢、地緣政治不穩、全球通脹及利率等因素持續影響企業信心及客戶開支。其中，集團媒體業務收入為3.32億元，科技平台及投資收入為1000萬元。
公告稱，期內由於融資成本增加以及不利的滙兌率影響盈利，集團股東應佔相關虧損擴大至1.45億元，上年同期虧損9454.7萬元；每股虧損3.67仙。不派息。
TOM集團表示，展望未來，管理層將繼續專注選擇性地尋求增長商機，並維持穩定的業務表現。集團亦會透過密切監控經營和資本開支及投資，加上實施嚴謹的現金流和營運資金管理，保持審慎的財務狀況。
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