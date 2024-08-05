公告稱，期內由於融資成本增加以及不利的滙兌率影響盈利，集團股東應佔相關虧損擴大至1.45億元，上年同期虧損9454.7萬元；每股虧損3.67仙。不派息。

TOM集團表示，展望未來，管理層將繼續專注選擇性地尋求增長商機，並維持穩定的業務表現。集團亦會透過密切監控經營和資本開支及投資，加上實施嚴謹的現金流和營運資金管理，保持審慎的財務狀況。

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